יקב יתיר, קטעים מתוך הראיון עם יעקב בן דור

יעקב בן דור, מנכ"ל יקב יתיר ואחד ממקימיו, מספר על חבלי הלידה של המקום, שהפך עם השנים ליקב בעל שם בינלאומי.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"ניסינו לעשות כרם אורגני, אבל בסוף הוא לא היה ראוי לשיווק", נזכר בן דור. "מה אתה עושה אחרי שאתה גומר שנה ואי אפשר למכור את הפרי? זו הייתה מבחינתי קפיצה למים בעל כורחי ועשינו מיץ ענבים. הדברים התחילו להתגלגל".

לדבריו "אחד מהדברים שנוצרו ביקב יתיר הוא זהות מוחלטת עם המקום, גם מבחינת הסמלים, גם בשפה. אתה לא מנסה להיות צרפתי או גלילי. כשאתה בוחר שפה של יתיר - זה מי שאתה".

"אם היו שואלים אותי, מהזווית שלי, אם אני יודע לשחזר את ההצלחה הזאת של יקב יתיר ולהגיע לעוצמת המותג כמו שהוא בארץ ובעולם, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה שוב. היה כאן הרבה מזל, ברכה ונגיעה מלמעלה", הוא מסכם.

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם יעקב בן דור

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