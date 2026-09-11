שנת לחימה נוספת מביאה איתה את חודש החגים החמישי שעובר על הקהילות היהודיות באוקראינה בצל קרבות קשים ומתמשכים.

כמדי שנה, קיבלו עשרות אלפי משפחות ב-169 הקהילות שנותרו בשטחי המדינה מארזי סיוע אישיים המיועדים לימי החג, אך הפעם נתקלו המארגנים באתגר לוגיסטי חסר תקדים שאים להשבית את המבצע כולו.

אלינה טפליצקאיה, מנכ"לית 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU), תיארה בשיחה עם ערוץ 7 מביתה שבדניפרו את המכשול המרכזי שהופיע השנה. "האתגר המשמעותי השנה היה נהגדלת הטווח של רחפני ה-FPV הרוסיים. הצבא הרוסי הגביר את יצורם לרבבות רחפנים מידי חודש ופעילותם ההרסנית ניכרת היטב".

לדבריה, השימוש בכלי הטיס הללו כבר אינו מוגבל רק לקווי הלחימה הישירים: "הרחפנים הרוסים אינם תוקפים רק בחזית אלא גם יעדים אזרחיים בעומק השטח של אוקראינה. המצב כיום הוא שהם פוגעים במטרות במרחק של עד 70 קילומטרים מהחזית ובין היתר הם פוגעים בכל משאית שעוברת בטווח הזה כיוון שלטענתם המשאיות מעבירות ציוד צבאי לחזית. זה אומר שבמחוזות חרסון, צ'רניגוב, דנייפרו, סומי וז'פרוז'יה היה מדובר בסכנה של ממש להעביר את החבילות לקהילות היהודיות באמצעות משאיות כפי שאנחנו עושים בכל שנה".

לשאלה האם נשקלה האפשרות להשתמש ברחפנים לצורך העברת הציוד השיבה "זה לא מציאותי כי הצבא היה מיירט אותם. לאנשים בישראל קשה להבין כמה האזרחים כאן משוועים לסיוע ולכן למארזים שלנו שכוללים בין היתר גם ציוד רפואי יש ערך רב, במיוחד בחזית כשהכל הרבה יותר יקר ואנשים חיים באתגר כלכלי קשה מאוד".

בעקבות הסיכון הרב למשאיות המשלוח נאלצו בארגון למצוא חלופות.: "הפתרון שנמצא דרש את חלוקת ארגזי הסיוע באמצעות רכבים קטנים, אך פתרון זה היה מורכב בהרבה בגלל שהיה מחסור חמור בנהגים ובכלי רכב ברחבי המדינה. רבים מהנהגים שעבדנו איתם בעבר גויסו בשנה האחרונה לצבא, ואלו שנותרו מפחדים להסתכן ולהיכנס במודע לאזור סכנה, גם תמורת מחירים גבוהים".

אריזת חבילות עבור יהודי אוקראינה לחגים צילום: FJCU

על משך הזמן שנדרש לפתרון המשבר סיפרה טפליצקאיה: "התחלנו לחפש נהגים מיד אחרי תשעה באב ולקח שבועיים של משא ומתן כדי להשיג את מספר הנהגים שהיינו צריכים. זו הסיבה שבגללה השנה התארכה החלוקה על פני זמן ארוך יותר, ארוך גם יותר מהשנה שבה פרצה המלחמה ועדיין 'למדנו' את חוקי המשחק החדשים".

חלק מנהגי החלוקה שנעו לעבר ערי הדרום והמזרח במחוז דנייפרו, בהן ניקופול, מארהאנטס ופאבלוהראד, נאלצו לבצע פניית פרסה ולהסתובב לאחר שנחשפו בזמן אמת לפגיעות רחפנים בכלי רכב שנסעו לפניהם. בסופו של דבר, המשלוחים לאותם אזורים הועברו על ידי תושבים יהודים מקומיים, שנסעו בעצמם למשרדי הפדרציה ולמחסני הסיוע בדניפרו כדי לאסוף את המארזים עבורם ועבור שאר חברי הקהילה.

למרות הסכנות, מבצע הסיוע הרחב שנערך בשיתוף שלוחי חב"ד הצליח להגיע ליותר מ-50,000 בתי אב בכל רחבי המדינה, לצד משאיות שהועמסו באלפי ארגזים. בנוסף, נערכה חלוקה של מעל 1,000 ערכות המיועדות לחיילים יהודים המשרתים בקווי החזית. החלוקה בבסיסים התבצעה על ידי יעקב סיניאקוב, המשמש כדמות רבנית עבור הלוחמים בשטח.

לדברי סיניאקוב, המארזים הותאמו במיוחד לצרכים בשטח: "כבכל שנה כללו הארגזים לוח שנה עברי-לועזי בשפה האוקראינית, חוברת מהודרת עם הסבר על חגי תשרי, צנצנת דבש טהור, מיץ ענבים, ליקר במהדורה מיוחדת, כיפה, מגנט למקרר עם זמני כניסת השבת והחג, לוח שנה משרדי וסט נרות שבת וחג". השנה הוספו למארזים גם שופר-צפצפה לילדים, וכן בקבוק מים ספורטיבי לשימוש אישי בשל הפגיעות החוזרות במאגרי המים במדינה.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר, סיכם: "אנו בטוחים שקול התרועה שיעלה מהשופרות של הילדים היהודים באוקראינה יעלה לפני כסא הכבוד, ייבקע רקיעים ויביא עימו שנה טובה ומתוקה, שנה של שלום ותקווה. כשפרצה המלחמה לא דמיינו שהיא תארוך זמן רב כל כך ותגבה קורבנות ומחירים כה גבוהים. אנו מתפללים כי בשנה הקרובה נזכה סוף סוף לגאולה האמיתית והשלימה ולשמיעת קול שופרו של משיח".