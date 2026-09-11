הילד ששרד את האסון בבית שמש הפך לשוטר ליום אחד

מחוות מרגשת של כוחות הביטחון ערב ראש השנה: פחות מ-30 ימים חלפו מאז האסון הכבד שאירע בבית שמש, אירוע שבו איבד את חייו הלל מרדכי דדון בן ה-7 ז"ל, וריי בן דודו בן ה-5 נפגע באורח קשה ביותר.

התקיפה הקשה התרחשה בזמן ששני הילדים שיחקו בבריכה בחצר הבית, כאשר אל המקום נכנס חשוד והתנפל עליהם באמצעות סכין.

אתמול נרשם רגע משמח ומחזק עבור המשפחה, כאשר ריי הגיע לביקור מיוחד במשרדי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים - היחידה המנהלת את חקירת תיק הרצח.

במהלך הביקור זכה הילד להגשים חלום אישי, כשהולבש במדי משטרה שהוכנו במיוחד לפי מידותיו. הוא הוסע בניידת המשאלות של חטיבת הקהילות והמתנדבים, נפגש עם הסוס המשטרתי וקציניה, ושוחח עם מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד. במהלך מעמד מרגש שגרם לתקרובות רגשית גם בקרב חוקרי היחידה, הוענקו לריי דרגות משטרה על ידי הקצין הממונה על החקירה.

רפ"ק גיא אברהמי, סגן מפקד מפלג תשאול בימ"ר שאמון על החקירה ומלווה את המשפחה, אמר: "הילד הזה עבר טראומה בלתי נתפסת. לראות אותו היום עומד על הרגליים, הולך, מתפקד ומחייך, זה מרגש ברמות שקשה לתאר. זה כבוד גדול עבורנו לעמוד כאן היום ולהצדיע לו".

אימו של ריי, לינוי, הודתה למארגנים וציינה כי דווקא בתקופה זו, מראה חיוכו של ריי כשהוא לבוש במדים מעניק למשפחה כוחות ואוויר לנשימה להמשך הדרך.