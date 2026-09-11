"מתכננים פיגוע ברכבת": המטרידן שהפיץ התרעות שווא - עד שנתפס | בלעדי

בתקופה האחרונה מצלצל אדם מאזור עפולה למשטרה ומדווח על שורה של חשד לאירועי טרור. בין היתר דיווח על מחבל שנראה סמוך לגן ילדים ועל מחבל שמתכנן לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בעפולה.

הדיווחים נשמעו אמינים ומפרטים מאוד והקפיצו בכל פעם מחדש את השוטרים שגילו כי מדובר בדיווחי שווא.

ההודעות המטרידות הצביעו בכל פעם על יעד אחר - פעם התחנה המרכזית, פעם תחנת הרכבת, ובמקרה אחר שייח' במסגד.

גורם במשטרה סיפר: "אנחנו כבר מספר חודשים מקבלים דיווחים מאדם מסוים על כך שמספר אנשים רוצים לבצע פיגוע. כל הדיווחים מדברים על העיר עפולה. "כל דיווח כזה מחייב את המשטרה להתייחס אליו כאילו מדובר בסכנה ממשית. אנחנו לוקחים את הנושא הזה ברצינות בכל פעם. אנחנו מבינים שהוא מדובר בהתראה הראשונית על אירוע ביטחוני ולכן מחשש לירוע ביטחוני אנחנו מקפיצים את כל הגזרה".

גל הדיווחים החל כבר בראשית שנת 2025 ונמשך עד לשלהי חודש אוגוסט. לפחות חמישה אירועים שונים שויכו באופן ישיר לאותו המקור. החקירה המשטרתית קיבלה מפנה כאשר החוקרים הצליחו לחבר בין המקרים השונים ולהבין כי למרות השימוש בשמות בדויים ובסיפורים מתחלפים, כלל השיחות בוצעו מאותו קו טלפון.

החקירה הובילה למעצרו של החשוד - תושב עין מאהל בן 35, העובד לפרנסתו כנהג אוטובוס. הוא נעצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני בחשד לביצוע עבירה של מסירת ידיעה כוזבת מסוג פשע, ובית המשפט האריך את מעצרו.

במשטרה ממשיכים לחקור את המניע שהוביל אותו להפיץ את התרעות השווא הסדרתיות.