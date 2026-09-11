צעיר בשנות ה־20 לחייו מחיפה יצא אתמול (חמישי) לצלילה חופשית בחוף הסטודנטים בעיר - ומאז לא שב אל פני המים. מאז שעות הערב מתנהל מבצע חיפושים רחב היקף, שנמשך גם הבוקר, בניסיון לאתרו.

הדרמה החלה לאחר שקרוב משפחתו של הצעיר, שליווה אותו מקיאק, הבחין כי הוא אינו עולה מהמים והזעיק את כוחות ההצלה. זמן קצר לאחר מכן הוקפצו למקום כוחות גדולים של המשטרה, יחידות חילוץ וגורמי חירום נוספים, והאזור הפך לזירת חיפושים אינטנסיבית.

עם אור ראשון חודשו הסריקות בהיקף נרחב. אל החפ"ק שהוקם בחוף הגיע גם מפכ"ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, שקיים הערכת מצב עם מפקדי הכוחות ועקב מקרוב אחר התקדמות המאמצים לאיתור הנעדר.

במבצע משתתפים שוטרי מרחב כרמל, יחידת השיטור הימי, מתנדבי יחידת הג'יפים, אנשי זק"א, לוחמי יחידת להב"ה של כבאות והצלה וכוחות נוספים. במקביל פועלים מסוק מהמערך האווירי של המשטרה, רחפנים, סירות ואופנועי ים הסורקים את המים, לצד צוותי קרקע, פרשים ואופנוענים המבצעים סריקות לאורך רצועת החוף.

במשטרה מציינים כי הצעיר נכנס למים לצלילה חופשית, ללא ציוד נשימה, וכי כל הכוחות ממשיכים במאמצים במטרה לאתרו במהירות האפשרית. נכון לעכשיו טרם אותר, והחיפושים נמשכים בים ומהאוויר בתקווה להביא לפריצת דרך.