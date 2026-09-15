ללוות לחופה

רבות מהנשים שמלוות רווקות - בין אם מדובר באנשי טיפול וחינוך ובין אם באימהות ובחברות קרובות - נתקלות שוב ושוב באותה תקרת זכוכית:

הרצון הטוב והחיבוק החם פשוט לא מספיקים כדי לפרוץ תקיעות ממושכת. ככל ששנות החיפוש מתארכות, חוסר האונים גדל, והרצון הטוב עוד יותר. מה עוד אפשר לעשות, כדי לעזור באמת? והכאב הזה לראות הבחורה הזו שכ''כ סובלת שנים…

נחמה ביטקובר, מייסדת מכון "עומק הקשר", מסבירה כי ליווי אפקטיבי בדרך לחופה מתחיל בזיהוי החסמים העדינים: "האם הקושי נובע מפחד סמוי מאיבוד העצמי? האם יש כאן דפוס הימנעות שחוזר על עצמו בכל פגישה שלישית? או אולי פער בין הרצון להקים בית לבין תפיסות מעכבות שנצרבו בעבר? ברגע שמלווה יודעת להאיר את נקודת העיוורון בעין טובה, כל התמונה משתנה".

בכנס המיוחד יוצגו כלים יישומיים מתוך מתודולוגיית עבודה סדורה, המשלבת עולם של קודש ודעת תורה לצד גישות אימון וטיפול מתקדמות (CBT, גשטלט וטיפול נרטיבי) - המאפשרים לפרק חסמים רגשיים ברוגע ובביטחון.

ערב אחד. שעתיים של ידע מעשי, פיצוח חסמים וכלים שאפשר לקחת כבר לשיחת הייעוץ הבאה.

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שלוש זוויות עומק - במפגש אחד

במהלך המשדר ייחשף ארגז הכלים משלוש זוויות משלימות:

נחמה ביטקובר - מייסדת מכון "עומק הקשר", שזכתה בחסדי ה' ללוות מעל 2,000 זוגות לחופתם והכשירה מאות מאמנות מובילות תשתף בכלים פרקטיים וישומיים - שיעזרו גם לך ללוות מבקשות זוגיות, ותציג את התוכנית המלאה להכשרת מאמנות רגשיות.

שירת מלאך - מחנכת, יועצת ומטפלת בכירה: תעסוק בדינמיקה העדינה שבין הורים לרווקים בוגרים, כיצד הקשר עם ההורים עשוי להשפיע באופן לא-מודע על בחירת בן הזוג וקבלת החלטות, ואיך אמא ומלווה בונות קשר מעצים שדוחף קדימה ולא מייצר לחץ.

אוריאל לקס - מנכ"ל ארגון "שגרירים בלב" (שליווה קרוב ל־800 זוגות לחופה): ינתח מדוע הצעות שידוך מצוינות על הנייר נפסלות עוד לפני הדייט הראשון, וכיצד מנגישים רעיון בצורה נכונה ומדויקת שיוצרת פתיחות והיתכנות אמיתית.

משיחות סלון לקליניקה משגשגת: פאנל מאמנות מהשטח

מעבר לכלים המעשיים לסיוע לרווקות סביבך, הכנס יפתח צוהר להזדמנות מקצועית וכלכלית: כיצד נשים בעלות לב פתוח הופכות שעות של ייעוץ והתנדבות לקליניקה עצמאית ומפרנסת בכבוד.

בפאנל מיוחד ישתפו מאמנות בכירות, בוגרות המכון, (שרה סתיו, חני רובין, אסתר גייגר, ענת קאשי) מתוך הניסיון המעשי שלהן בקליניקה - מה אפשר להן לפתוח קליניקה מצליחה, לצד הצגת מסלולי ההכשרה השונים של המכון לשנת תשפ"ז.

הכנס מיועד לנשות מקצוע בעולמות החינוך, הייעוץ והטיפול, למי שמלווה רווקות ומרגישה שחסרים לה כלים שיביאו תוצאות, וכן לאימהות, אחיות וחברות שמבקשות להבין לעומק את עולמן של מבקשות הזוגיות ולסייע להן מתוך רוגע וביטחון.

פרטי הכנס:

מועד: יום רביעי ה' בתשרי (16.9)

שעה: 20:00 בדיוק

מיקום: בשידור חי בזום

עלות: הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל ומחייב הרשמה מראש.

לשריון מקום בכנס המקצועי ללא עלות - לחצי כאן >>>

(לפרטים והרשמה בוואטסאפ או בסמס: 058-4170276)