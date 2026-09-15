צעיר אושפז לאחרונה בבית החולים לאחר שסבל מכאבים בחזה ומדופק מואץ בעקבות נטילת תוסף ההרזיה G-Slim.

בעקבות המקרה ערך משרד הבריאות בדיקות מעבדה, שחשפו ממצא מדאיג במיוחד: התוסף הכיל - חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל וברבות ממדינות העולם בשל הסכנות הבריאותיות הכרוכות בו.

בבדיקה נמצא כי כל קפסולה הכילה 53.8 מיליגרם של סיבוטראמין - מינון גבוה במיוחד, העולה ביותר מפי שלושה על הכמות שנמצאה בעבר בתכשירים דומים שנאסרו לשיווק.

בעקבות הממצאים פרסם משרד הבריאות אזהרה לציבור והבהיר כי אין לצרוך את המוצר בשום אופן. במשרד קוראים לכל מי שרכש את התוסף להפסיק את השימוש בו באופן מיידי ולהשליכו.

סיבוטראמין שווקה בעבר כתרופה לטיפול בהשמנת יתר ופעלה באמצעות דיכוי תחושת הרעב. עם זאת, לאחר מחקרים רחבי היקף שהתפרסמו לפני יותר מעשור התברר כי השימוש בה מעלה באופן משמעותי את הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, ובעקבות זאת הוסרה מהמדפים בישראל, בארצות הברית ובאירופה.

לפי משרד הבריאות, שילוב של חומר תרופתי אסור בתוך מוצר המשווק כתוסף תזונה עלול להטעות את הציבור ולחשוף משתמשים לסיכונים רפואיים חמורים, במיוחד כאשר מדובר במינונים גבוהים וללא כל פיקוח רפואי.

במשרד שבים ומדגישים כי יש לרכוש תוספי תזונה אך ורק ממקורות מוכרים ומפוקחים, ולהימנע משימוש במוצרים שמקורם אינו ידוע או שאינם מאושרים לשיווק בישראל. כמו כן, מי שנטל את המוצר וסובל מתסמינים חריגים כגון כאבים בחזה, דופק מהיר, סחרחורת או קוצר נשימה, מתבקש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי.