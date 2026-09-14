פורום 'בוחרים בחיים', המאגד משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה, הגיש היום (שני) עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לקבוע כי מפלגת רע"ם פסולה מלהתמודד לכנסת.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עורך הדין יצחק בם, נשענת על תשתית ראייתית חדשה שרוכזה במסגרת מחקר מקיף בן יותר מ-1,000 עמודים.

בשונה מהליכים קודמים בעניין, העתירה הנוכחית מתבססת על ממצאים רשמיים וקביעות מוסמכות של גורמי אכיפה ומערכת המשפט, ובהם רשמת העמותות, המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, פרקליטות המדינה ובתי המשפט.

הטיעון המרכזי בעתירה בנוי משלושה נדבכים. הנדבך הראשון מסתמך על הודאתה של רע"ם מהליך משפטי קודם, כי היא מהווה את נציגותה הרשמית של התנועה האסלאמית בכנסת מאז יום הקמתה.

הנדבך השני מציג שורה ארוכה של ראיות המוכיחות כי רע"ם, התנועה האסלאמית והזרועות הביצועיות שלה - העמותות 'סיוע 48', 'אל-אקצא' ו'המעשים ההומניטאריים' - פועלות כישות אחת לכל דבר. בין היתר מוצגות חפיפות בבעלי תפקידים, שימוש במשרדי עמותת 'סיוע 48' לצורך קיום משא ומתן קואליציוני, ועשרות פרסומים רשמיים מטעם המפלגה לגיוס כספים.

הנדבך השלישי מתמקד בממצאי רשויות המדינה לגבי יעד הכספים. על פי דוח רשמת העמותות, עמותת 'סיוע 48' העבירה כמעט שני מיליון שקלים ל'אגודת הצדקה האסלאמית בחברון' - ארגון שהוכרז כארגון טרור עוד בשנת 2002. בנוסף, הועברו 933 אלף שקלים לעמותת 'ח'יר אומה', אשר לפי כתבי אישום של פרקליטות המדינה מופעלת על ידי פעילי חמאס ומשתייכת לארגון. כמו כן, אותרו העברות כספיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ללא פרוטוקול בקרה או פירוט זהות המוטבים.

במישור ההסברתי והציבורי, העתירה מתעדת 50 פרסומים לגיוס כספים ו-70 פרסומים לקידום העמותות לאורך כעשור, כאשר 59 מהם הועלו בדפים הרשמיים של מפלגת רע"ם. בין היתר נחשף כי ב-10 באוקטובר 2023, שלושה ימים בלבד לאחר פרוץ הטבח בדרום, פרסמה המפלגה קריאה רשמית לתרום לחשבון הבנק של עמותת 'סיוע 48'.

במקביל לעילת התמיכה במאבק מזוין, כוללת העתירה אישום בהסתה לגזענות המתבסס על 35 פרסומים והתבטאויות. אלו כוללים הצהרות רשמיות של המפלגה לפיהן הר הבית שייך בלעדית למוסלמים ואין בו מקום לתפילות יהודים, לצד דרישות קואליציוניות למניעת פולחן יהודי במקום והתבטאויות של בכירים השוללות את זיקתו של העם היהודי להר.

מפורום בוחרים בחיים נמסר: "לפני ארבע שנים התייחסו לטענות על העברת כספים לארגוני טרור כאל תיאוריית קונספירציה. מאז קבעו רשויות המדינה ובתי המשפט כי הכספים אכן הועברו וכי הארגונים שקיבלו אותם הם ארגונים מוכרזים או ארגונים המשתייכים לחמאס. מדינת ישראל שלאחר 7 באוקטובר אינה יכולה להמשיך לעצום את עיניה. מפלגה המגייסת כספים לעמותות המעבירות אותם לארגונים הקשורים לחמאס אינה יכולה לקבל חסינות ולהתמודד לכנסת ישראל. אנו קוראים לכל המפלגות הציוניות להתעמק בתחקיר ולהצביע לפסילת רע"מ".

עו"ד יצחק בם, המייצג את הפורום, הוסיף: "מבעד לחזות המתונה של רע"מ מסתתרת תמיכה בחמאס על מלא. מי שאוסף כסף ל-"צדקה" ומעביר אותו לעמותות החמאס אינו יכול להיות שחקן לגיטימי בפוליטיקה הישראלית ואינו יכול לשבת בכנסת. אנחנו דורשים מוועדת הבחירות לפסול את מי שמסייעים לחמאס לא רק בדיבורים, אלא גם ובעיקר במעשים. התנועה האיסלאמית והזרוע הפוליטית שלה - רע"מ תומכת טרור וככזאת צריכה להיות מחוץ לכנסת".