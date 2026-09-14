שעות אחרי שהוגשה עתירה לפסילתה, מפלגת עוצמה יהודית פנתה הערב (שני) לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה למנוע את התמודדותה של רשימת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן.

המהלך המשפטי מתבסס על ההוראות הקבועות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. בעתירה מפורטות שתי עילות מרכזיות לפסילה: "הסתה לגזענות ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

כדי לבסס את הדרישה, צורף לבקשה מקבץ ראיות הכולל שורה של התבטאויות פומביות המכוונות נגד הציבור החרדי וההתיישבות. בין הדוגמאות המופיעות במסמך מובא אזכור לכך שגולן כינה את המתיישבים בחומש “תתי אדם", וכן התבטאויות שבהן התייחס לציבור החרדי כ"אוכלוסייה טפילה". בנוסף, סוקרת הבקשה את עמדותיו של גולן בסוגיות כלכליות וחברתיות, ובהן נושאי תעסוקה, מדיניות מיסוי, שילוב לימודי ליבה ותהליכי חילון.

פרק מרכזי נוסף בעתירה מתמקד בפגיעה מתוכננת בחופש הביטוי והעיתונות, תוך התמקדות בפעולות נגד גוף תקשורת ספציפי. בבקשה מצוין כי גולן הצהיר פומבית על כוונתו לפעול לסגירת ערוץ 14, בעוד מועמד אחר ברשימתו, תומר אביטל, הציג תוכנית שמטרתה “לרסק את ערוץ 14 בקדנציה הבאה".

לצד אלה, מתייחסת עוצמה יהודית לקריאות לפגיעה במערך המילואים. על פי המסמך, במהלך המחאה נגד הרפורמה המשפטית בשנת 2024, קרא גולן ל"אי-ציות אזרחי", שכלל הנחיה שלא להתייצב לשירות מילואים עד להחלפת הממשלה. בעתירה מצוין כי גם מועמדים נוספים ברשימת "הדמוקרטים" השמיעו אמירות ברוח זו.

מוקדם יותר הגישה מפלגת הדמוקרטים בקשה לפסילת מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות. הבקשה הוגשה בטענה ל"פגיעה בדמוקרטיה ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ובגין הסתה לגזענות".

במסמך שהוגש לוועדה נטען כי "נציגי הכהניזם בכנסת ישראל אינם עוסקים עוד בתיאוריה, אלא משתמשים בכוחם השלטוני והחסינות שניתנה לריסוק שלטון החוק, הפרת צווים שיפוטיים, אי הכרה בסמכות בג"ץ, פגיעה בביטחון המדינה והסתה לגזענות אלימה".

במסגרת הבקשה, צוינו באופן פרטני שמותיהם של המועמדים במקומות הראשונים ברשימה - השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב.

במפלגת עוצמה יהודית הגיבו: "מפלגת הדמוקרטים היא מפלגה אנטישמית אנטי ישראלית. בראשה עומד אדם שאמר שחיילי צה"ל הורגים תינוקות כתחביב, חברי המפלגה הזו הובילו את הסרבנות לצה"ל ערב ה-7.10, העניקו ייצוג משפטי למחבלים, ורק היום גיבו את סרט ההסתה האנטישמי כנגד צה"ל. העובדה שמפלגה כזו חברה בכנסת היא אות קלון למדינת ישראל".