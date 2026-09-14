מסרים חשאיים הועברו בימים האחרונים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר ומספר 2 במפלגה ח"כ טלי גוטליב, כך דווח באתר ynet.

ברקע הדברים עומד קמפיין נרחב שמנהל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקרב תומכי הימין, במסגרתו הוא טוען כי בכוונת נתניהו להקים את הממשלה הבאה בלעדיו.

המאמץ של עוצמה יהודית מכוון למשוך קולות ממאגר המנדטים של הליכוד. הועברו תחילה מסרים מרגיעים מצד הליכוד לעבר בן גביר בדרישה שיחדל מהמתקפה.

משלא נפסקו המהלכים, קיים נתניהו שיחה ישירה עם בן גביר שבה הבהיר כי אם ירכיב את הממשלה הבאה, היא תתבסס על ההרכב הנוכחי ועל קווי היסוד שלו.

כחלק ממסע הלחצים, נועד נתניהו גם עם חברת הכנסת גוטליב במטרה לשרטט מסלול של הבנות. אולם, גוטליב הבהירה כי אינה מקבלת את ההסברים. "בפגישה עם רה"מ הוא ניסה לשכנע אותי שאיתמר טועה ושהוא לא יישב עם איזנקוט", כתבה גוטליב מיד בסיום הפגישה. "השבתי לו שבן גביר צודק, ושתמיד רה"מ העדיף להישען על מפלגות שמאל ומרכז. ראש הממשלה דחק אותי למקום 20, כדי שלא אמנע ממשלה עם איזנקוט במקום עם בן גביר. למזלנו העם קובע. אתם אנשי הימין תצביעו עוצמה יהודית שתשמור על נתניהו בימין".

במקביל, בצמרת הליכוד עוקבים בדאגה אחר העצמאות שמפגינה עוצמה יהודית ואחר האפשרות שרשימתו של בן גביר תסיים את הבחירות עם מספר מנדטים משמעותי.

במפלגתו של בן גביר הכחישו את הדיווח. "פייק ניוז מוחלט. לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים בין השר בן גביר לרה"מ וגם לא נשלחו מסרים כאלו. ההיפך הוא הנכון. מתרבים הדיווחים המדאיגים, כולל בסוף השבוע האחרון, כי לשכת רה"מ העבירה מסרים למספר מדינות העולם, לפיהם עוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה הבאה".