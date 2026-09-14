שנה אחת עברה מאז קטעה הפועל בצורת של 12 שנים ללא ניצחון בדרבי התל אביבי, כשעשתה זאת עם שני שערים דרמטיים שכבשה בתוספת הזמן והפכו פיגור לניצחון גדול.

הערב (שני) הגישו שחקני מכבי את הנקמה קרה במיוחד.

זה קרה במסגרת המחזור הרביעי של עונת 2026/7 של ליגת העל בכדורגל, כאשר המכבים פתחו אותו עם שער של מי אם לא דור פרץ. קפטן הצהובים מת"א כבש בדקה ה-19 את שערו השביעי העונה בליגת העל, ה-11 בכל המסגרות והשמיני במשחקי הדרבי התל אביביים - מרחק 6 שערים מהשיאן מול הפועל ת"א: ערן זהבי אחד.

הפועל עוד הצליחה להשוות משער יפייפה של הכוכב שלה מנגד, סתיו טוריאל, אך אושר דוידה, שחקנה לשעבר של הפועל דאג להרגיע חזרה עם שער שהחזיר למכבים מת"א את היתרון כעבור 3 דקות בלבד.

רגע לפני הירידה להפסקת המחצית הורחק טוריאל בכרטיס צהוב שני ואדום והפועל נאלצה לשחק מחצית שלמה בפיגור שחקן ובפיגור שער.

לרוע מזלה, הפעם היו אלו המכבים מת"א שכבשו שני שערים בתוספת הזמן של המשחק, כשלאיוס ומדמון כבשו וקבעו - 1:4 גדול למכבים מת"א שחוזרים לשלוט בעיר העברית הראשונה כמו גם בכדורגל הישראלי כולו והופכת לקבוצה הראשונה העונה בליגה שכובשת לרשת הפועל ת"א.

כמו בשתי העונות הקודמות - מכבי נותרת מושלמת אחרי עוד מחזור משחקים ופותחת כבר פער מהמקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל שם ניצבת מכבי חיפה.

מכבי מבקיעה לפחות 3 שערים במשחק מפתיחת העונה, כשהיא מבקיעה עד כה העונה 16 שערים ב-360 דקות בליגה. ההתקפה הטובה בליגה בדרך חזרה גם לזכיה באליפות?