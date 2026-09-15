שרת המשפטים לשעבר איילת שקד אמרה בכנס "אחת על אחת" של פורום הדירקטוריות באיגוד הדירקטורים כי לדעתה ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לסיים את דרכו הפוליטית.

"אני חושבת שנתניהו צריך ללכת. יש לו גם אחריות וגם אשמה על ה7.10", אמרה שקד בריאיון שערכה עמה על הבמה רגינה אונגר, יו"ר פורום הדירקטוריות ויו"ר קבוצת חמת.

שקד מתחה ביקורת גם על הממשלה הנוכחית ועל השסע הפוליטי, "להרבה אנשי ימין אין היום למי להצביע כי הממשלה הנוכחית הביאה עלינו פילוג ושסע חברתי קשה".

לדבריה, ניסיונה בעבר לקדם שינוי במבנה הגושים הפוליטיים לא זכה לתמיכה ציבורית: "חשבתי שהדבר הנכון הוא לשבור את הגושים אבל הציבור לא חשב ככה. ראיתי שאף מפלגת אחדות לא זכתה לתמיכה, שזה לא יקרה ושאף מתמודד לא רוצה להתפשר אז החלטתי להשאר בחברת הנדל"ן כרגע עם הפנים לסיבוב הבא".

שקד התייחסה גם לתוצאות האפשריות של הבחירות הקרובות והעריכה כי אף אחד מהגושים לא יצליח להרכיב ממשלה: "בבחירות הקרובות אף גוש לא ינצח ולא תהיה ממשלה ותראו שאני צודקת".

לסיום התייחסה שקד לטענות נתניהו בנוגע לחרם פוליטי עליו וטענה כי האחריות למצב אינה חד-צדדית: "נתניהו כל הזמן שואל למה מחרימים אותו, אבל הוא מחרים באותה המידה גם את הצד השני".