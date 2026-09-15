נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס All-In בלוס אנג'לס, כשהתקשר למנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, במהלך ריאיון שנערך על הבמה.

השיחה הועברה בשידור חי לקהל, וטראמפ תקף את הקריאות להאט את פיתוח הבינה המלאכותית בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בתעשייה.

"זו תרמית", אמר טראמפ. "הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם. זה לא יקרה". הואנג נראה מופתע מהשיחה הלא מתוכננת, וטראמפ ביקש שהשיחה תועבר לרמקול כדי שהקהל יוכל לשמוע.

"הדבר הנהדר בג'נסן הוא שהוא יכול ליצור את שבב הבינה המלאכותית הטוב בעולם, אבל לא מצליח להבין איך לשים אותי על ספיקר", התבדח טראמפ.

טראמפ הדגיש כי יש לפעול בזהירות ובאחריות בפיתוח הטכנולוגיה, אך הזהיר מפני ניסיון לעצור את התעשייה.

לדבריו, האטה אמריקנית תשחק לידיה של סין: "אנחנו צריכים להיות קצת זהירים ולעשות דברים בצורה שקולה, אבל זה לא אומר שאנחנו הולכים לעצור תעשייה. אני איתך עד הסוף. אנחנו נוביל". הואנג השיב: "אתה צודק. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אדוני", ובהמשך אמר כי ארה"ב תדאג לכך ש"כולם ינצחו במרוץ ה-AI" - בכל תעשייה, חברה ומדינה.

הנשיא האמריקני טוען כבר זמן רב שאין צורך בהגבלות בחוק על פיתוח אמצעי בינה מלאכותית. בפוסט שפרסם לפני השיחה עם מנכ"ל אנבידיה כתב: "כבר יש לנו סמכויות פליליות ורגולטוריות אדירות על החברות הללו. מתנהלת קונספירציה חולנית נגד ה-AI ומרכזי דאטה. מי שינצח ב-AI - ינצח! אנחנו מובילים על פני סין ועל פני כל האחרים, ונמשיך להוביל. לכל חובבי תאוריות הקונספירציה, הבוגדים והמדליפים - היזהרו!".