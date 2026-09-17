נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן. כך דווח הלילה (חמישי) באתר החדשות "אקסיוס", שציטט שלושה מקורות המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארה"ב לאסטרטגיה אזורית ליום שאחרי המלחמה. עוד צוין כי טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס.

מקור המעורה בפרטים אמר ל"אקסיוס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין גם כן להיפגש עם טראמפ, אך בשלב זה לא נקבעה פגישה בין השניים.

המקורות מסרו לאתר כי טראמפ ייפגש עם המנהיגים או עם שרי החוץ של שש מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ (GCC) - סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין, כווית ועומאן. אחד המקורות ציין כי הפגישה עשויה להתרחב ולכלול מנהיגים ערבים ומוסלמים נוספים. בבית הלבן סירבו להגיב לדיווח.

הדיווח התפרסם כמה שעות לאחר שטראמפ אמר לכתבים כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן משתוקקת להגיע להסכם עם וושינגטון. "אני מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה. איראן רוצה מאוד להגיע לעסקה", אמר טראמפ.

כשנשאל אם שמע לאחרונה מבכירים איראנים והאם המגעים התנהלו באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב טראמפ: "לא, באופן ישיר".

בשבוע שעבר העריך הנשיא האמריקני כי העימות עם איראן יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בנובמבר. הוא טען כי איראן "אינה יכולה להחזיק מעמד עוד", והאשים את טהרן בניסיון למשוך את המלחמה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.