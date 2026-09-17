נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (חמישי) לכתבים כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן משתוקקת להגיע להסכם עם וושינגטון.

"אני מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה. איראן רוצה מאוד להגיע לעסקה", אמר טראמפ.

כשנשאל אם שמע לאחרונה מבכירים איראנים והאם המגעים התנהלו באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב טראמפ: "לא, באופן ישיר".

דבריו של טראמפ מגיעים פחות משבוע לאחר שאמר כי הוא מצפה שהעימות יסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בנובמבר. הוא טען כי איראן "אינה יכולה להחזיק מעמד עוד", והאשים את טהרן בניסיון למשוך את המלחמה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.

"הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות כדי שתיכנס לתפקיד קבוצת אנשים חלשה ונחמדה שתעזוב אותם לנפשם ותאפשר להם להשיג נשק גרעיני".

ביום שני אמר טראמפ כי איראן מחפשת להגיע להסכם עם ארצות הברית, והבהיר כי וושינגטון פתוחה לבחון משא ומתן - אך הדגיש כי הוא זה שיכריע אם להתקדם בנדון.

"המדינה הקורסת של איראן רוצה להגיע לעסקה, במהירות ובנואשות", כתב טראמפ ברשת Truth Social. "אני אקבע אם ארה"ב תבחר לנהל מגעים - הרעיון כשלעצמו מקובל עלינו".