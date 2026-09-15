החייל שנעצר מפגין נגד האלוף בלוט צילום: דוברות חוננו

חייל בשירות חובה, הנמצא בשלב הטירונות, הגיע אתמול (שני) לכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים כדי למחות מול לשכת האלוף אבי בלוט והניף שלטים בהם נכתב "די לצווים מנהליים" ו"אבי בלוט - הפסק לרדוף את טל ינון דרדיק".

בעקבות הצבת השלטים והפגנתו של החייל במקום, הוזעקו כוחות משטרה על ידי גורמי צה"ל. השוטרים עצרו את החייל והעבירו אותו לחקירה בתחנת נווה יעקב. לאחר התערבות משפטית של ארגון חוננו, שוחרר החייל כעבור זמן קצר.

עו"ד דניאל שימשילשווילי, שייצג את החייל מטעם חוננו, מסר: "התנהלותו של אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט כלפי טל ינון דרדיק מקוממת ויוצרת מחאה, ככל שההתעמרות בדרדיק תגבר, אני סבור שאנחנו נראה עוד מוחים, שאינם מוכנים לקבל את האכיפה הבררנית והאפליה הכל כך קשה כלפי החלוצים מההתיישבות.

החייל בחר להביע את מחאתו כדין, ושגתה משטרת ישראל שעצרה אותו. דין חייל שבא ומפגין כדין כל חייל אחר שקיבל היתר להפגין כאשר ההפגנות היו מ'הצד הנכון', אנחנו נעמוד על כך שתתאפשר לו הזכות למחות", הוסיף עורך הדין.