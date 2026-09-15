הרב אייל ורד: לעשות תשובה - מקטנות לגדלות

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק העשירי מתייחס הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" ור"מ במכון מאיר, לסוג חשוב של תשובה שלדעתו לא עוסקים בו מספיק.

"יש ציר של תשובה שהוא מאוד חשוב ומשמעותי - מקטנות לגדלות. יש הרבה מאוד מחשבות שהן לא עבירה ולא איסור - כמו חשד כלפי הזולת, חוסר פרגון, עין לא טובה, חשדנות, קמצנות. אלה דברים שמאפיינים אדם קטן. אנחנו בנים של מלך - נסיכים. נסיך לא מתעסק בקטנות, הוא חושב מחשבות גדולות", מסביר הרב ורד.

לדבריו "לחשוב 'אני עושה מצוות כדי לקבל שכר' זו מחשבה קטנה. אתה עושה מצוות כי זו האמת. אנחנו צריכים לא רק להיות צודקים ולעשות מצוות, אלא להתרומם ולחשוב מחשבות גדולות".