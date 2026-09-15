כדור של צלף ירדני שנורה לעברו של החובש משה קמרה במהלך הקרב על המנזר הרוסי בגוש עציון ב-1948, נעצר בסידור תפילה בכריכת עץ זית, יצירה של "בצלאל" - ששמר בכיס החולצה.

קמרה, לוחם פלוגה ב' בגדוד מכמש, הגיע לגוש עציון בסוף מרץ 1948. מחלקתו התמקמה במנזר הרוסי, נקודה אסטרטגית שחלשה על ציר ירושלים-חברון ושעליה נערכו מספר קרבות.

חברו, שמואל בזק, שחזר את הרגעים הקשים. "משה החובש היה רץ עם תרמילו לתוך האש הקשה ביותר. באחד הלילות, כשהוקפצנו מול כוחות הלגיון, הוא מילא את הכיסים בתחבושות ולא היה לו מקום לשאת את התפילין והסידור, אז הוא תחב את הסידור לכיס החזה של המדים. תוך כדי תנועה ראינו אותו חוטף מכה, לופת את החזה ונופל. היינו בטוחים שהוא נהרג, אבל פתאום הוא קם והמשיך לרוץ".

רק בסיום הקרב התברר מה הציל את חייו של משה. הכדור חדר את כריכת העץ ונעצר בעמודים האחרונים של הסידור. שנים רבות לאחר מכן, גילה נכדו של משה למרצה שלו את דבר הקרב וההצלה. המרצה, שהתרשם עמוקות, שאל באיזה דף בדיוק נעצר הכדור. הנכד התקשר לאימו כדי לברר, והיא פתחה את הסידור בדף שבו נבלם הקליע. האם הצטמררה לגלות כי הכדור נעצר בסמוך לצירוף "מֶלֶךְ מֵמִית וּמְחַיֶּה", כשהוא מחורר ומטשטש לחלוטין את המילה "מֵמִית".

קמרה היה מהבודדים ששרדו את הקרב האחרון במנזר. הוא נלקח בשבי פצוע. לאחר שחייל ירדני לקח ממנו את הסידור, קמרה ניצל הזדמנות והסתכן כדי להשיב אותו לידיו. הוא שמר עליו לאורך כל תקופת השבי והחזיר אותו עמו לישראל.

משה ז"ל הלך לעולמו לפני 16 שנים, אך סיפורם של החובש והסידור שהציל אותו ממשיך להדהד היטב בקרב בני המשפחה.

השבוע סגרו ילדיו מעגל. הם סיירו במנזר הרוסי בליווי אריה רוטנברג, מדריך ותיק בבית הספר שדה כפר עציון, ששיחזר עבורם את מהלכי הקרב, בעוד בנו יאיר משלב את הזיכרונות ששמע מאביו. בהמשך התארחו בארכיון גוש עציון ע"ש דב קנוהל, ושם, במפגש מרגש עם חברי הארכיון ומנהלו ד"ר שוקי שריר, החליטו להפקיד את המוצג הייחודי למשמרת. "הסידור חוזר למקום בו שזור סיפורו", אמרו בני המשפחה.

ד"ר שוקי שריר הוסיף "ערב הימים הנוראים קיבלנו ממשפחת קמרה סיפור הצלה מרגש על מוות וחיים, וכן ד"ש מגוש עציון של ערב הקמת המדינה".

דוד חסון, מנכ"ל בית הספר שדה כפר עציון, בירך על סגירת המעגל ואמר: "סיפורו של משה קמרה והסידור שהציל את חייו הוא עדות חיים לגבורת מגיני גוש עציון בתש"ח. הפקדת הסידור בארכיון כפר עציון איננה רק מחווה משפחתית מרגשת, אלא תוספת בעלת ערך היסטורי ורוחני למורשת הגוש, שתעבור מכאן לדורות הבאים".