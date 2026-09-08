שלושה מצעירי גוש עציון יסיימו היום (שלישי) את קורס החובלים בטקס שייערך בבסיס חיל הים בחיפה.

סגן מ' מתקוע, סגן ע' מקידר וסגן ט' מאפרת יקבלו את סיכת החובל ואת דרגות הקצונה ויצטרפו לשדרת הפיקוד של זרוע הים.

השלושה מהווים כ-10% מבוגרי המחזור הנוכחי של קורס החובלים. עם סיום ההכשרה הם יצטרפו לבוגרים נוספים מגוש עציון שבחרו במסלולי פיקוד ולחימה בצה"ל.

קורס החובלים נמשך כשנתיים וחצי ומשלב הכשרה מקצועית ופיקודית, לימודים אקדמיים והפלגות רבות. במהלך תקופת ההכשרה השתתפו שלושת הבוגרים גם בפעילות מבצעית ובהפלגות מבצעיות.

עם קבלת הסיכה ודרגות הקצונה ישלימו השלושה את שלב ההכשרה ויעברו לתפקידיהם הבאים כמפקדים בזרוע הים.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל בירך אותם לקראת סיום הקורס. "כשצעירים מגוש עציון יוצאים מההר אל הים ומגיעים לשדרת הפיקוד של זרוע הים, זו גאווה גדולה עבור כולנו", אמר רוזנטל.

לדבריו, "מ', ע' וט' הוכיחו לאורך הדרך שהם יודעים להתמודד עם אתגרים, להוביל ולהיות ראשונים כשצריך".

רוזנטל הוסיף כי השלושה מביאים עמם לשירות את "הרוח, הערכים והחינוך שקיבלו כאן בגוש עציון". הוא חתם את דבריו באיחולי הצלחה לשלושת הקצינים, "אנחנו מצדיעים להם ומאחלים להם הצלחה רבה. גוש עציון כולו גאה בכם".