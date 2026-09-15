תחקיר עיתונאי שפורסם ביומון הבריטי "דיילי טלגרף", לצד ממצאים חמורים מתוך דו"ח חדש של הארגון למאבק באנטישמיות שנשא את הכותרת "אנטישמיות בשירות הבריאות הלאומי", חושפים מסכת של גזענות, הטרדות, איומים ואלימות המופנים כלפי אזרחים ועובדים יהודים בתוך מערכת הרפואה הציבורית בבריטניה.

מהנתונים המצורפים לדו"ח עולה כי מאז אוקטובר 2023, שליש מהאזרחים היהודים בממלכה שנזקקו לשירותי ה-NHS חשו חוסר נוחות בשל השתייכותם העדתית או הדתית.

עוד נחשף כי מעל 40% מהמטופלים היהודים קיבלו החלטה להסתיר את זהותם מחשש לאפליה או מתוך דאגה לפגיעה באיכות הטיפול הרפואי שיקבלו.

העדויות הנכללות בתחקיר מציגות מציאות קשה במוסדות הרפואה: באחד המקרים הופנתה הצדעה נאצית לעבר אחות יהודייה על ידי איש צוות שעובד עמה, אשר הושאר בתפקידו אף שהודה בכוונת המעשה; פרופסור בכיר קיבל איומים ישירים שייפגעו רכושו וגופו; ועובד צוותי חירום מהקהילה היהודית ספג תקיפה פיזית מצד קולגה לעבודה.

אחת העדויות החמורות ביותר בתחקיר היא זו של סול פרימן, מטופל יהודי, שתיאר תקיפה מילולית ואנטישמית שספג מרופא בכיר בעיצומו של הליך כירורגי.

לפי דבריו, בעת שהמנתח ביצע חתכים בעור מצחו בעזרת סכין מנתחים, הוא החל להתבטא על המלחמה בעזה ואמר: "המלחמה בעזה נמשכת, הם עדיין הורגים שם ילדים. היית חושב שהם כבר יפיקו לקחים אחרי מה שקרה להם באירופה". כשפרימן שאל בזהירות למי כוונתו, השיב הרופא תוך כדי ביצוע החתך: "היהודים".

"האיש מחזיק סכין ומנתח אותי. זה המצב הכי פגיע שבו מטופל יכול להימצא מול רופא", תיאר פרימן. "נתקפתי פאניקה של ממש, כי לא ידעתי אם הוא עלול לפגוע בי בכוונה".

בעקבות הגשת התלונה הרשמית, מסרה ד"ר ג'יין מקניקולס, המנהלת הרפואית הראשית של קרן בתי החולים הלימודיים בשפילד, כי המקרה נבדק בדחיפות וכי הנהלת המוסד מתייחסת לכל טענה מסוג זה בכובד ראש ותפעל בהתאם לממצאי הבדיקה.

על רקע הממצאים, ראשי ארגונים בבריטניה קוראים לרשויות ולראשי מערכת הבריאות לפעול לאלתר נגד התופעות הקיצוניות שהתפשטו במוסדות הרפואה, ולנקוט בצעדי משמעת ואחריות קפדניים במטרה להבטיח טיפול בטוח ושוויוני לכלל הציבור.