כשטוויל פדיחה ואבו טבלה יצאו מדעתם בשומרון

מועצת שומרון פרסמה לכבוד השנה החדשה סרטון הומוריסטי שבו אבו טבלה, בגילומו של יוני שרון, וטוויל פדיחה, בגילומו של נעם יעקובסון, מסכמים את ההתפתחויות בשומרון בשנה האחרונה. הסרטון הפך לוויראלי בתוך שלושה ימים.

במהלך הסרטון מנסים השניים להבין את היקף הבנייה והפיתוח. באחד הקטעים פונה אבו טבלה לראש מועצת שומרון יוסי דגן ואומר, "אני גם עצבני מה עושים פה בשומרון. 'זה בונים חופשיים', חופשי בונים. כל אחד לוקח בזנט - יש לו חווה, וגם בונים בתים לגובה, כבישים חדשים, הכל פרש. יוסי, מה קורה בונים כל כך הרבה, תבנו פחות?".

דגן משיב לו, "איזה פחות? אנחנו בתנופה אדירה, 40 חוות, 19 יישובים חדשים עולים רק בצפון השומרון, יישובים רבים בדרך, אלפי יחידות דיור ועוד המון המון הרחבות".

בהמשך עוברים השניים על הקמת אלפי יחידות דיור, כבישים ותשתיות חדשות, מוסדות חינוך והשקעה של עשרות מיליוני שקלים במערכת החינוך במסגרת תוכנית החומש החדשה.

בסרטון מוצגות גם חזרת ההתיישבות לחומש, שא-נור, גנים וכדים לאחר 21 שנה, וכן הפעילות התרבותית והגעתם של אמנים להופעות בשומרון.

ככל שרשימת הנושאים מתארכת, אבו טבלה וטוויל פדיחה מתקשים לעכל את קצב ההתפתחויות, ובסיום מסמן דגן את היעד הבא מבחינתו: ריבונות.

דגן מסר, "השנה האחרונה הייתה שנה של תנופה אדירה בשומרון. החלטנו לספר את זה הפעם עם קצת הומור, דרך 'אבו טבלה וטוויל פדיחה', שמנסים להבין מה קורה כאן ולא מצליחים לעמוד בקצב".

לדבריו, "עשינו הרבה, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. יש לנו עוד הרבה לבנות, ליצור ולפתח בשנה הקרובה - וגם ריבונות להביא. שנה טובה מהשומרון!".