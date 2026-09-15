פראמדיק מד"א סהר בראל נפגש לראשונה עם התאומים חיים יוסף דוד ומרדכי אליהו, שאותם הציל לאחר שנולדו בביתם בנהריה ללא דופק וללא נשימה. המפגש התקיים לאחר שהתאומים השתחררו מבית החולים.

האירוע התרחש כאשר אסתר מרקוביץ', בת 42, כרעה ללדת בביתה. במהלך הלידה התקשר בעלה עידן למוקד החירום 101 של מד"א ואמר, "יצא התינוק! הוא יצא הפוך! קודם העכוז ואז הראש... הוא לא בוכה! אני לא יודע אם הוא חי, בואו מהר".

חובשת במוקד מד"א נשארה עם עידן על הקו והדריכה אותו כיצד לבצע פעולות החייאה בבנו, בזמן שכונני תגובה מהירה וניידת טיפול נמרץ עשו את דרכם למקום. בהמשך הגיע צוות ניידת טיפול נמרץ בראשות בראל, החליף את האב בביצוע פעולות ההחייאה ובמקביל נערך ללידת התאום השני.

בראל סיפר, "צריך להבין שלידת תאומים היא דבר מורכב מאוד ולידת עכוז היא מצב חירום של ממש ושהמקום הבטוח ביותר עבור לידות מהסוג הזה הן בבית החולים". לדבריו, "במשך דקות ארוכות שהרגישו כמו נצח נלחמתי יחד עם הצוות על חייו של התינוק עד שליבו שב לפעום ובמקביל נערכנו לקבל את אחיו התאום".

כאשר החלה הלידה השנייה, התברר שגם התאום השני נמצא במצג עכוז, והוא נולד ללא דופק וללא נשימה. "אין פה מקום להיסוסים, צריך מיד להתחיל לבצע פעולות החייאה במקרים כאלה כדי להציל את חייהם של היילודים. זאת הייתה מלחמת חיים כפולה ועד שהלב של שניהם לא שב לפעום, לא הפסקנו", שחזר בראל.

לאחר פעולות ההחייאה נשמע בכיים של התינוקות, והשניים פונו יחד עם אמם לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א. לאחר שחרורם מבית החולים נפגש בראל עם התאומים ועם הוריהם, אסתר ועידן.

ההורים אמרו במפגש, "אנחנו מודים לאלוהים שהיה איתנו ברגעים הקריטיים האלה". בפנותם לבראל הוסיפו, "בראש השנה הקודם אתה והצוות הייתם השליחים הטובים של אלוהים. אין לנו איך להודות לכם, בזכותכם הם כאן איתנו".

עוד אמרו ההורים, "גם שנה אחרי כשאנחנו חוגגים סביב שולחן החג ואומרים את ברכת 'שהחיינו' אנחנו עדיין לא מעכלים את כל מה שעברנו, אבל בעיקר מודים על הנס הגדול שהיה כאן". בראל השיב, "היה לי חשוב שהתאומים וגם את אסתר תגיעו לבית החולים בשלום ואני שמח לראות את כולכם כאן היום בריאים".

בראל הוסיף, "הסיפור הזה נוגע בי באופן אישי גם מעצם היותי אבא וגם כאח תאום בעצמי. רגעים כאלה גורמים לי להבין אפילו עוד יותר את השליחות שיש בעבודתנו ואני שמח שאני חלק ממגן דוד אדום כדי לממש את זה".