חוג הפרופסורים לחוסן לאומי הגיש עתירה לבג"ץ נגד מימון ייצוגה המשפטי של הפרקליטה הצבאית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, מכספי הציבור.

את העתירה הגישה בשם החוג עו"ד זהבה גור, הדורשת להפסיק את המימון ולהורות על השבת הכספים ששולמו עד כה עבור הייצוג.

בשיחה עם ערוץ 7 היא אומרת: "הגיעה העת להימנע מהמשך גזל הקופה הציבורית בתואנות כאלה ואחרות על ידי גורמים ואנשי ציבור על חשבונינו, בעוד הם מסוגלים - ובוודאי הפצ"רית המודחת - לממן את הייצוג המשפטי שלהם על חשבונם ומכיסם הפרטי ולא על חשבון הקופה הציבורית".

עוד מדגישה גור כי החוק אינו מחייב את הצבא לממן ייצוג משפטי, "בוודאי כאשר מדובר במי שהודחה מהצבא ושהזיקה שלה לצבא נותקה באופן מחפיר כיוון שהגברת הזו כבר מזמן הייתה צריכה להיות מאחורי סורג ובריח".

לדבריה, "מדובר באחת הפרשות המזיקות ביותר לישראל, הדלפת קלטת מבושלת ששודרה בערוץ 12 והציגה באופן כוזב ונבזי את חיילי צה"ל כמבצעי אונס בעצירים בבסיס שדה תימן. היא כבר הודתה ולקחה אחריות. אין סיבה שהציבור יממן את הייצוג שלה".

היא מדגישה כי לאחר הדחתה של הפצ"רית אין סעיף או מקור כלשהו בחוק המטיל על הפרקליטות הצבאית חובה לייצג אותה לאחר שהודחה. גור מספרת כי פנתה לסנגוריה הצבאית בבקשת תשובות לשאלות שונות לפני שעתרה לבג"ץ ונתקלה בפלפולים ובהתחמקויות.

בין השאר לא קיבלה תשובה לשאלה מה עלות ייצוגה של הפצ"רית. נטען כאילו אין לסנגוריה הצבאית מידע לגבי הסכומים הללו. "כמי שמזמין את עורכי הדין למילואים, היא יודעת כמה ימי מילואים הם עושים וכמה הם עוד צריכים לעשות וכמה עולה יום מילואים", משוכנעת עו"ד גור.

סוגיה נוספת שגם עליה לא קיבלה מענה היא סוגיית הקריטריונים שעל בסיסם נקבע ייצוג לאנשי צבא שהודחו. המענה שקיבלה היה ערטילאי ולא ברור. "הציבור צריך לדעת אם קיימים קריטריונים למינוי מייצג לאנשי צבא שהודחו, בוודאי כשאיש הצבא מודה בעבירות פליליות, ובוודאי כשהוא מודח".

עו"ד גור מחריפה את טענותיה ושואלת כיצד קרה שכאשר אל"מ רמי דותן, שנאשם ונכלא בעקבות עבירות שוחד, נאלץ לממן מכיסו את ייצוגו המשפטי בעוד הפצ"רית המודחת אינה נדרשת לכך. עוד היא שואלת מדוע החיילים הפשוטים אינם זוכים לייצוג ממומן מכיסו של הצבא כאשר הם מגיעים למשפט צבאי. "למה אני כעורכת דין צריכה להתנדב ולייצג את חיילי גבעתי בהתנדבות?", שואלת גור.

בעתירתה היא דורשת משופטי בג"ץ להורות לצבא להפסיק את העברת המימון ולהורות לפצ"רית המודחת להחזיר לקופה הציבורית את כל הסכומים ששולמו עד כה לייצוגה, בוודאי מאז הודחה על ידי הרמטכ"ל.

לשאלתנו אם היא אכן מקווה לסעד מצידו של בג"ץ בסוגיה זו, היא משיבה: "במדינה מתוקנת זה מה שצריך לקרות. בסיטואציה הנוכחית ובעתירה הזו אני אופתע מאוד אם זה יקרה. אני פונה לבג"ץ כי אלה הכלים היחידים שנותרו לנו. אין לנו אופציה אחרת, ואם אנחנו רוצים שיהיה צדק כלשהו אנחנו פונים".