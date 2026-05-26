הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, משירות בצה"ל בעקבות החשדות נגדה בפרשת "שדה תימן".

בצה"ל עדכנו כי עם גילוי החשדות הושעתה הפצ"רית לשעבר באופן מיידי, וכעת, נוכח חומרת המעשים והחשדות והתארכות ההליך הפלילי, הוחלט על הדחתה ללא דיחוי נוסף.

עוד נמסר כי תומר ירושלמי לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות".

בצה"ל ציינו כי באשר לדרגתה של האלופה תומר ירושלמי, הרמטכ"ל סבור כי יש לשקול את הורדת הדרגה לאחר השלמת בירור העובדות בהליך הפלילי.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הגיב בסיפוק להחלטת הרמטכ"ל, "אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות. מיד לאחר שנחשפה פרשיית הדלפת הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצעה והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל".

"פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה נגד כוח 100 ולוחמי צה"ל הגיבורים, שפועלים יום ולילה להגנת מדינת ישראל מול אויב אכזר. מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמינו ובשמם הטוב - בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית", הוסיף כ"ץ.

לדבריו, "כבר אתמול פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר, כדי להביא לשלילת דרגותיה ולכליאתה למשך שנים רבות בשל המעשים החמורים שביצעה. לא ניתן לעבור לסדר היום על מעשים חמורים שפגעו בלוחמי צה"ל, במערכת הביטחון ובאמון הציבור כולו. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה".

השר וחבר הקבינט אבי דיכטר הגיב "ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר על ההדחה של הפצ"רית לשעבר, עושה סדר וצדק ביחד ללוחמי צה"ל. ברוך שפטרנו".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "החלטה נכונה ומתבקשת של שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל. עכשיו צריך לסיים את המלאכה ולשלול ממנה את הדרגות והפנסיה הצבאית. כל שקל שיפעת תומר ירושלמי מרוויחה על גב הלוחמים שלנו - הוא כסף דמים".

סגן יו"ר הכנסת ח"כ ניסים ואטורי מסר "אני שמח כי בעקבות פנייתי לרמטכ"ל, רא"ל זמיר קיבל את ההחלטה המתבקשת . יפעת תומר ירושלמי תיזכר לדראון עולם כקצינה בכירה שסרחה ופגעה בחיילים ועל כך לעולם לא נסלח. אני מברך על ההחלטה, אך מצפה שזה יהיה רק הצעד הראשון בניקוי יסודי של המערכת הצבאית מגורמים שאיבדו את אמון הלוחמים והציבור בישראל".

עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי נתי רום ומנשה יאדו מארגון חוננו, המייצגים שניים מלוחמי כוח מאה מסרו בעקבות הדחת הפצ"רית לשעבר מצה"ל: "אנו מברכים על החלטת הרמטכ"ל שהיא המשך ההליך לעשיית צדק ללוחמי כוח מאה שמסרו את נפשם למען צה"ל ומדינת ישראל והפצ"רית לשעבר תקעה סכין בגבם והציגה אותם כאנסים בעיני העולם. ספק אם ההחלטה תחזיר ללוחמי כוח 100 הגיבורים את מה שאיבדו במהלך התקופה הקשה ועינוי הדין שעברו, אבל לפחות הם יכולים להרים חזרה את ראשם אל על ולקבל בחזרה את כבודם".