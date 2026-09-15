באמצע הלילה: שלושה מבוקשים נעצרו

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו הלילה (שלישי) שלושה מבוקשים בביר נבאלא, החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל.

הפעילות בוצעה במסגרת המאמצים המבצעיים לסיכול טרור לקראת חגי תשרי.

בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי פשטו הלוחמים על בתיהם של שניים מהמבוקשים. השניים אותרו כשהם ישנים בבתיהם ונעצרו על ידי הכוחות.

בפעילות נוספת בכפר, שבוצעה בהכוונה מודיעינית של מחוז ש"י במשטרת ישראל, פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש נוסף. גם הוא נעצר במהלך הפעילות.

שלושת המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.