מצלמות הקסדה תיעדו: לוחמי דובדבן עצרו בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין

לוחמי יחידת דובדבן השלימו הבוקר (רביעי) פעילות מיוחדת במרחב בורקין שבחטיבת מנשה, שבמהלכה עצרו בהכוונת שב"כ את מוחמד סעדי. צה"ל ושב"כ פרסמו תיעוד ממצלמות הקסדה של הלוחמים במהלך הפעילות.

לפי הודעת כוחות הביטחון, סעדי השתייך להתארגנות הטרור בג'נין שפורקה במסגרת מבצע "חומת ברזל". הוא שימש כמחבל בכיר בהתארגנות והיה מזוהה עם ארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

בצה"ל ובשב"כ מסרו כי סעדי עסק בניהול ובהכוונת כספים שנועדו לפעילויות טרור. לפי ההודעה, הפעילויות כוונו נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כוחות הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון. בהודעה המשותפת נמסר כי הפעילות תימשך "ביוזמה והתקפיות" במטרה לשמור על ביטחון אזרחי ישראל.