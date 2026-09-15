בן גביר לנתניהו: "אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא"

הליכוד תקף היום (שלישי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על רקע הקמפיין שמנהלת עוצמה יהודית בקרב תומכי הימין בנוגע להרכב הממשלה הבאה.

המתקפה הגיעה לאחר שעוצמה יהודית הכחישה דיווח שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם בן גביר והרגיע אותו בנוגע להשתתפות מפלגתו בקואליציה עתידית.

"בן גביר - מספיק עם הבלוף", נמסר מהליכוד. "ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי".

בליכוד הוסיפו, "במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות".

בעוצמה יהודית הגיבו: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה"מ - מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין".

עוד נמסר: "לצערנו, העובדה היא שנתניהו רוצה את איזנקוט בממשלה הבאה במקום בן גביר - אותו איזנקוט שחתם הסכם עודפים עם יאיר גולן. לא נתניהו ולא איזנקוט מכחישים את זה. הגיע הזמן שנתניהו יתחייב פומבית שלא יישב עם גדי איזנקוט ויאיר גולן".

בהמשך פרסם בן גביר פנייה אישית לנתניהו, שבה הדגיש את נאמנות מפלגתו לראש הממשלה לאורך השנים וטען כי עוצמה יהודית סייעה למנוע מהלכים פוליטיים שנועדו לפגוע בו. לצד זאת, הוא הביע תרעומת על ההתנהלות שלטענתו מתקיימת בסביבת ראש הממשלה כלפיו.

"אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך", אמר בן גביר. "אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה".

הוא הוסיף: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחו"ל ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר. אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא".

הדברים מגיעים על רקע מאמץ של עוצמה יהודית למשוך קולות ממאגר המנדטים של הליכוד, תוך טענה כי בכוונת נתניהו להקים את הממשלה הבאה ללא בן גביר.

תחילה הועברו מהליכוד מסרים מרגיעים לעבר בן גביר, בדרישה שיחדל מהמתקפה. לפי דיווח באתר ynet, לאחר שהמהלכים לא נפסקו קיים נתניהו שיחה ישירה עם בן גביר, ובה הבהיר כי אם ירכיב את הממשלה הבאה, היא תתבסס על ההרכב הנוכחי ועל קווי היסוד שלו.

בעוצמה יהודית הכחישו את הדיווח ומסרו, "הדיווח של מורן אזולאי ב-ynet על שיחה בין רה"מ לשר בן גביר ולח"כ טלי גוטליב, בה כביכול הרגיע רה"מ את החששות שעוצמה יהודית לא תוכנס לקואליציה הבאה, הינו פייק ניוז מוחלט".

במפלגה הוסיפו, "לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים בין השר בן גביר לרה"מ וגם לא נשלחו מסרים כאלו".

בעוצמה יהודית טענו כי "ההיפך הוא הנכון", והוסיפו כי מתרבים לדבריהם דיווחים שלפיהם לשכת ראש הממשלה העבירה מסרים למספר מדינות בעולם שעוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה הבאה.

במפלגה טענו עוד כי הדבר "מצטרף לקמפיין הליכוד על ממשלת אחדות, ולתדרוכי בכירי לשכת רה"מ כי בממשלה הבאה אסור להכניס את בן גביר".