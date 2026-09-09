מפלגת הליכוד פרסמה הערב (רביעי) הודעה בה הובהר כי אין כוונה לפטר את מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו.

"ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ"ל רמ"י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר", לשון הודעת המפלגה.

מיד לאחר פרסום ההודעה פרסם השר כץ הבהרה משלו בו ציין כי הוא איתן בדעתו לזמן יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורין. "אין שחר לטענות על הזמנתו לשימוע לפני פיטורין של יהודה אליהו וקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע. אלא מדובר בטענות קשות של חוסר ניהול חמור של רמ"י שהגיעו לשולחני שאיני יכול לקבל, שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות.

זאת לצד, חוסר שיתוף פעולה מצידו בנושא הרחבת והתאמת הזכויות והזכאויות של משרתי הקבע ומשפחותיהם. מכלול הדברים ייבחן במסגרת השימוע, שייערך בלב פתוח ובנפש חפצה ובהתאם לכללי המינהל התקין", הוסיף כץ.

לדבריו "ככל שלא נגיע לעמק השווה אפעל למנות ממלא מקום שיקדם את ההתיישבות היהודית בנגב והגליל, נושא לאומי שנמצא אצלי בראש סדר העדיפויות, הזדמנות להזכיר למי ששכח שהייתי ממובילי המרד נגד ההתנתקות, אך יחד עם זאת נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח".

בתגובה קרא שר התקשורת שלמה קרעי לפטר את השר כץ ממשרד השיכון. "אחרי שהייעוץ המשפטי ניסה למנוע את מינויו של יהודה אליהו למנכ"ל רמ"י, עכשיו חיים כץ משתף פעולה עם גיל לימון כדי לא להאריך את כהונתו כממלא מקום בעוד שלושה חודשים, ובכך לסלול את הדרך למינוי שנוח לדיפ-סטייט.

חיים כץ אמנם משוריין ברשימת הליכוד, אבל אף אחד לא שריין לו חמישה משרדים, ובוודאי לא את משרד השיכון. עדיף למדינת ישראל, לנגב ולגליל, משרד שיכון בלי שר, מאשר שר שיכון שמשלב ידיים עם גיל לימון והדיפ־סטייט נגד מדיניות המחנה הלאומי", דברי קרעי.

מוקדם יותר השבוע דווח ב"דה מרקר" כי כץ ואליהו מנהלים מאבק שליטה חריף ברמ"י. על פי הדיווח, היחסים ביניהם עלו על שרטון באופן שעשוי היה להשפיע גם על האפשרות שאליהו ימשיך בתפקידו לאחר סיום המינוי הזמני באוקטובר.

אליהו מונה לתפקיד, ועל פי גורמים המטרה הייתה לשכפל בנגב ובגליל את המהפך שיצר ביהודה ושומרון ולפעול לייהוד האזורים. לפי אותם גורמים, המהלך נתקל ככל הנראה בהתנגדות פנימית.

כץ עצמו מינה את אליהו ביולי לממלא מקום מנהל רמ"י לתקופה של שלושה חודשים, לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו הקבוע. עד לאחרונה ההערכה הייתה כי אם לא ימונה מנהל קבוע עד תום התקופה, השר יאריך את כהונתו הזמנית, אולם ההידרדרות ביחסים בין השניים הטילה ספק באפשרות זו.

אחד ממוקדי המתיחות הוא רצונו של כץ להיות מעורב באופן עמוק יותר בנעשה ברשות, בין היתר באמצעות סיגל גבאי, מנהלת החטיבה העסקית. גבאי מונתה לפני כניסתו של אליהו לרמ"י, לאחר שכיהנה כסמנכ"לית תכנון ומקרקעין במשרד התיירות, שגם עליו ממונה כץ.

לדברי המקורות, מאז כניסתו לתפקיד ביקש אליהו לצמצם התערבות חיצונית בעבודת הרשות ולשמור בידיו את השליטה בקבלת ההחלטות המקצועיות.