איתמר בן גביר: ״אני מכוון רחוק״ | ״בסלון של שרון״ - פרק 10

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בפודקאסט "בסלון של שרון", בהנחיית שרון גל, לאפשרות שבעתיד יתמודד על ראשות הממשלה.

כשנשאל על שאיפותיו הפוליטיות אמר, "בבחירות האלה, וכל עוד ביבי קיים, הוא יהיה ראש הממשלה. בעזרת ה' אני רוצה לעמוד לימינו. אחר כך, אלוקים גדול".

גל שאל את בן גביר אם לדעתו יש לו את הכישורים הנדרשים לכהן כראש ממשלה. בן גביר השיב, "יש לי הרבה הרבה כישורים שהם כישורים שמובילים להנהגה. כן, יש לי אומץ, שאין להרבה אנשים. יש לי נחישות וחוכמה, איך אומרים, לא נופל מכל אלה שאני יושב לידם, הרבה פעמים אפילו יותר".

כאשר נשאל מה בכל זאת חסר לו, השיב בן גביר, "יש עניין של ניסיון, יש עניין של להיות יותר בשל". גל שאל אם הדברים נוגעים גם לאופיו ולשאלה אם הוא "לא מיושב מספיק", ובן גביר השיב, "האופי מצוין, האופי טוב מאוד".

במהלך השיחה העיר גל, "אי אפשר שראש ממשלה יתקשר שבע פעמים לעיתונאים במהלך יום עבודה". בן גביר השיב, "טראמפ מצייץ איזה חמישים פעם ביום עבודה", וכשנשאל אם זה המודל שלו חייך ואמר, "לא אמרתי, אבל הבאתי דוגמה".

בין היתר חזרו השניים לילדותו של בן גביר, לימי ההפגנות הראשונים ולצילום שבו הציג את סמל מכוניתו של יצחק רבין ואמר, "הגענו למכונית, נגיע גם אליו".

בריאיון דיבר בן גביר גם על משפחתו, על ששת ילדיו ועל אשתו אילה, שאותה הכיר לאחר שיצא לחלץ אותה ממעצר בעקבות הפגנה. לאחר מכן הלכו השניים לאכול המבורגר, ובן גביר סיפר, "אמרתי לשוטר - זו תהיה אשתי".