עוגה עם אקדח ורישיון חדש: בן גביר חגג את ציון הדרך ברפורמת הנשק

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לביתה של בר כנפו, בת 26 מבאר שבע, שקיבלה את רישיון הנשק ה-300 אלף שהונפק במסגרת הרפורמה מאז 7 באוקטובר.

בן גביר הפתיע אותה עם רישיון הנשק ועוגה מיוחדת שעליה אקדח והכיתוב "300K".

ציון הדרך מגיע זמן קצר לאחר שמאות רחובות בבאר שבע אושרו כזכאים לנשק, מהלך שפתח בפני עשרות אלפי תושבים נוספים אפשרות להגיש בקשה לרישיון אישי, בכפוף לעמידה בתנאים.

לפי הנתונים שנמסרו, מאז 7 באוקטובר הונפקו במסגרת הרפורמה 300 אלף רישיונות חדשים. מספר הנשים בעלות רישיון לנשק פרטי או ארגוני עלה מכ-8,300 בשנת 2022 ליותר מ-29 אלף ביוני 2026, עלייה של יותר מ-250%.

גם מספר היישובים שהוכרו כזכאים לנשק גדל בשנים האחרונות. בשנת 2021 הוכרו שישה יישובים בלבד, בעוד בשנים 2019, 2020 ו-2022 לא אושר אף יישוב.

בשנת 2023 הוכרו 23 יישובים, ובשנת 2024 נוספו 21 יישובים. בשנת 2025 הוכרו 80 יישובים, ומתחילת 2026 הוכרו 126 יישובים.

בן גביר אמר, "300,000 רישיונות הם לא רק מספר - אלה 300,000 אזרחים שיכולים להגן על עצמם, על המשפחות שלהם ועל הסביבה שלהם. בר כנפו היא האזרחית ה-300,000, והעוגה היא סיבה טובה לחגוג מהפכה שמצילה חיים".

השר הוסיף, "יותר נשים חמושות, יותר יישובים זכאים ויותר אזרחים שיכולים להגן על עצמם בזמן אמת. הבטחתי לשנות את המדיניות - וקיימתי. נשק בידיים הנכונות מציל חיים".