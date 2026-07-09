סקר חדש שערך מכון הסקרים של מנחם לזר מצביע על כך שאיילת שקד היא המועמדת המועדפת להוביל מפלגה חדשה בקרב המתלבטים מבין בוחרי הציונות הדתית.

על פי תוצאות הסקר, שנערך עבור סוכנות הפרסום המגזרית "המבדיל", שקד זוכה ל-24% מהתמיכה, ומקדימה בפער את יולי אדלשטיין עם 12% ואת גלעד ארדן עם 9%.

הנתונים מציבים את שקד במקום הראשון, בפער ניכר מהמועמדים האחרים שנבדקו, ומלמדים כי בקרב ציבור המחפש הנהגה חדשה, היא נתפסת כדמות הבולטת והמועדפת להובלת מהלך פוליטי חדש.

בשבוע שעבר נחשף בערוץ 7 כי נשיא ישיבת עתניאל, הרב בני קלמנזון, יחד עם רבנים נוספים, בוחנים בתקופה האחרונה אפשרות להקים מפלגת ימין חדשה. במסגרת המהלך נערכו פניות לשורת אישים מהמחנה הלאומי, במטרה לבחון את היתכנות הקמתה של המסגרת החדשה ואת נכונותם להצטרף אליה.

לפי הפרסום, בין האישים שאליהם נעשו פניות נמצאים גם איילת שקד, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן - שלושת המועמדים שהופיעו בראש הסקר.

בשיחה עם ערוץ 7 אמר הרב קלמנזון כי הפניות נעשו לאישים המזוהים עם ליבת הציונות הדתית, ובהם רבנים, אנשי התיישבות ואישי ציבור.

לדבריו, המהלך נובע מחוסר שביעות רצון מהתנהלות מפלגת הציונות הדתית. הוא ציין כי מתקיימת בחינה של חלופות פוליטיות בימין, הכוללות גישות שונות בסוגיות כמו השירות הצבאי, היחס לציבור החרדי ותפקידם של רבנים במרחב הציבורי.