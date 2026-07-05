סקר שערך מכון 'קנטאר' עבור כאן חדשות מעלה כי במקרה שתקום מפלגה של יולי אדלשטיין, איילת שקד וגלעד ארדן היא תשיג 6 מנדטים על חשבונן של מפלגות הליכוד, ישר!, ביחד ומפלגת הציונות הדתית. בתרחיש הזה גוש נתניהו מקבל 50 מנדטים.

רוב מצביעי הקואליציה, 36%, חושבים שעופר וינטר צריך לעמוד בראש מפלגת ימין חדשה. אחריו גלעד ארדן (13%), איילת שקד (7%) ויולי אדלשטיין (6%).

גם שאלת ההתאמה לראשות הממשלה חושפת בסקר נתונים דרמטיים. איזנקוט עוקף את נתניהו וזוכה ל-41% מול 40%. אך מול בנט נתניהו זוכה ל-41% לעומת 33% של ראש מפלגת ביחד.

בתרחיש בו נערכות הבחירות ומתמודדות המפלגות הקיימות כיום מפלגת הליכוד מקבלת 23 מנדטים וגם מפלגת ישר! של גדי איזנקוט זוכה ב-23 מושבים.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מקבלת 16 מנדטים, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 6, הציונות הדתית 5 ורע"ם 4.

גוש מפלגות הקואליציה זוכה ב-53 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו ללא הערבים ב-57.