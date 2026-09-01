רב העיר קריית ארבע חברון, הרב אברהם יצחק שוורץ, פרסם סרטון מחאה בעקבות דבריו של הרב יצחק יוסף נגד הרב דב ליאור. הרב שוורץ פנה לתושבי קריית ארבע חברון וביקש למחות בשם הרבנות ובשם תושבי העיר על הדברים.

הרב שוורץ אמר, "אסור לשתוק כששומעים פגיעה בכבודו של תלמיד חכם. בשם הרבנות ובשם תושבי העיר כולם, אני מבקש למחות על כבודו של מורנו ורבנו האהוב, הרב דב ליאור".

בדבריו ציין הרב שוורץ כי הרב ליאור שימש כרב העיר קרוב ל-50 שנה. הוא תיאר אותו כתלמיד חכם, שקדן, עדין נפש במידותיו, גיבור ואיש אמת בדעותיו.

הרב שוורץ הוסיף, "הזדעזענו לשמוע על הניסיון לפגוע בכבודו ובמעמדו". הוא הביע הערכה לרב ליאור ובירך אותו באריכות ימים ושנים.

בסיום דבריו בירך הרב שוורץ את הרב ליאור לקראת השנה החדשה, "אנחנו מברכים אותו בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שנזכה שמורנו ורבנו ימשיך להנהיג אותנו עוד שנים רבות וטובות".

בשיעורו במוצאי שבת תקף בחריפות הרב יצחק יוסף את הרב דב ליאור, במסגרת דברים שבהם התייחס לעלייה להר הבית. "כל גדולי הדור אמרו לא להיכנס להר הבית. איזו חוצפה זו", אמר הרב יוסף, והוסיף כי דיבר כמה פעמים על כך שבן גביר עולה להר הבית.

בהמשך התייחס לבן גביר ולרבו הרב דב ליאור ואמר, "מה הכוח של הרב שלך? איזה רב יש לו? הרב שלו מחברון, אני מכיר את הספרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הרבנים שאמרתי. עם כל הכבוד".

בהמשך שב הרב יוסף על הביקורת כלפי הרבנים המתירים עלייה להר הבית. לדבריו, "כל הרבנים שמתירים לא מגיעים לקרסוליים של כל גדולי הדור שאסרו, ואלו בחוצפתם".