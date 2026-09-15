צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (שלישי) כי חיסלו בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל נאא'ל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו עביד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של המחבל מוחמד שבאנה. קודם לכן, מילא שורת תפקידים בחטיבה ובהם: סגן מפקד חטיבת רפיח ומפקד גדוד תל סולטאן ויבנא.

בצה"ל ציינו כי "במסגרת תפקידו, אבו עביד היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, פעל במטרה לנסות לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ פרסמו הודעה בה כתבו: "צה"ל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור: שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנו מחזקים את צה"ל והשב"כ, שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל".

שר הביטחון הוסיף "המדיניות אותה ראש הממשלה ואני מובילים, ושצה"ל מבצע באופן המקצועי והראוי ביותר, ברורה: מחסלים מחבלים ומסירים איומים ולא תוקפים אזרחים ובלתי מעורבים - וזאת בניגוד לעלילת הדם אותה העלילו יוצרי הסרט נז"א על חיילינו הגיבורים".

מוקדם יותר הודיע צה"ל כי חיסל בסוף השבוע שעבר בחאן יונס את מוחסן פריד סעיד אבו הדאף, ראש חוליית רקטות בג'יהאד האסלאמי, שפשט למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר.

בתקופה האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.