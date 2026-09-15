גורמים בכירים בצה"ל פנו ביממה האחרונה לשב"כ בבקשה לסייע בחקירת העברת החומרים ליוצרי הסרט "נז"א", כך דווח בערוץ i24. לפי הדיווח, בשב"כ הבהירו כי בשלב זה הם ממתינים לפנייה רשמית מצד הצבא.

על פי הדיווח, בצה"ל כבר החלה בדיקה במחלקת ביטחון מידע ובכמה מוקדים נוספים בצבא, שבהם מעריכים כי ייתכן שמהם הועברו חומרים וכי קצינים שוחחו עם יוצרי הסרט.

הפנייה הרשמית מטעם צה"ל אמורה להגיע לאחר הנחיה של הפרקליט הצבאי הראשי - לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה.

רק לאחר השלמת ההליך הזה צפויה, לפי הדיווח, להישלח פנייה רשמית לשב"כ בבקשה להצטרף לחקירה. בצה"ל סבורים שהפרשה אינה נוגעת רק לחיילים, אלא גם לאזרחים שהם אנשי מילואים.

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע העריך כי לאחר שתוגש פנייה רשמית, השב"כ עשוי להיענות לבקשה, "תהיה פנייה לשב"כ ולעניות דעתי לא יקבלו תשובה שלילית".

הסרט, שיצרו הישראלים יובל אברהם ורחל שור, מציג לכאורה עדויות של חיילים וקצינים ישראלים הטוענים לפגיעה שיטתית בבלתי מעורבים ברצועת עזה ולאישור פגיעה נרחבת בחפים מפשע, לצד טענות הנוגעות לשימוש בכלי בינה מלאכותית.

הדמויות המופיעות בסרט מטושטשות וללא סימני זיהוי, באופן שאינו מאפשר לאמת באופן קונקרטי את זהותן או לבחון את טענותיהן.

הדיווח מגיע לאחר שאתמול (שני) קיים הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייעצות מיוחדת עם צמרת צה"ל בעקבות הסרט.

בדיון השתתפו בין היתר סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר, מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר, מפקד 8200 תא"ל א' ודובר צה"ל תא"ל אפי דפרין. זמיר הגדיר את הסרט "ניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל".

בדיון הוא הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם פעולות משפטיות אפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו. במקביל הורה לבחון מעורבים אפשריים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו, על פי הודעת צה"ל, להפקת הסרט.

"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", אמר זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

זמיר הוסיף, "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין".

לדבריו, מדובר ב"ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".

הרמטכ"ל הורה גם להקים צוות רב-ארגוני ורב-תחומי בראשות ראש אגף התכנון, שיגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות כלפי צה"ל וחייליו. "אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם", אמר זמיר. "מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו - משפטיים, פיקודיים והסברתיים".