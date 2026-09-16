הרב יהודה בן חמו: הצורך של הדור - תורה גדולה

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-13 מתייחס הרב יהודה בן חמו ראש בית 'אמונה' בישיבת לב לדעת שדרות לצורך של הדור בתורה גדולה שתביא לידי תשובה.

"הרב קוק אומר שהדור שלנו גדל והוא מוכשר להבין איך פרטי המצוות קשורים לתיקון עולם ולהצמחתו. כשעבודת ה' מחוברת לשכל זה עוזר לקיים את המצווה. כשהדור גדל הוא לא יכול לקבל תורה קטנה", מסביר הרב בן חמו.

הוא מוסיף "הרב קוק אומר שהכפירה בדור באה מפני שהוא רוצה תורה גדולה שתסביר איך המצוות עושות את העולם טוב יותר. זו ההשלמה שתביא לידי תשובה - לימוד תורה עם הסבר המצוות".