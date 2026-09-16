הרב יובל מיטלמן: מהות התשובה - חיים של משמעות

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-14, הרב יובל מיטלמן, רב בית הכנסת המרכזי "ישורון" בגדרה ור"מ במכון מאיר, מסביר מדוע חיים של משמעות כוללים בתוכם את התשובה.

"אחד הדברים שאדם הכי רוצה להרגיש בחיים שלו - שהוא משמעותי", מדגיש הרב מיטלמן.

הוא מסביר את כוונתו. "איך אדם חי חיים של משמעות? כשהוא חוזר למי שהוא באמת. כשהוא מזהה את הכוחות שהקב"ה נתן דרכו לעולם - יש לו משמעות וערך - וכשזה קורה הוא מלא בכל השפע שיכול להיות. כשאדם מסתכל על עצמו בקטן הוא לא מביא את האור שלו לעולם - וזה גורם לכל החטאים. תשובה זה שהאדם חוזר למי שהוא, מלא חיוניות, שמחה, כוחות, עוצמות, להעיף את הטוב שבו לעולם".