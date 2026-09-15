הרב טל שאוליאן: שחרור מהעבר - לשם תשובה

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-12 מתייחס הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, לצורך בהתחדשות והימנעות מהיצמדות לעבר כשלב בתהליך התשובה.

"הרבה פעמים כדי לעשות תשובה אנחנו צריכים להשתחרר מהעבר שלנו. זה קשה, כי גם אם אנחנו מאמינים שהקב"ה סולח, לא תמיד אנחנו יכולים לסלוח לעצמנו והדבר הזה רובץ על הכתפיים שלנו. האמת היא שאנחנו משעבדים את עצמנו", אומר הרב שאוליאן.

הוא מוסיף "מי החליט שאנחנו צריכים לחיות את העבר? הרי הכל אצלנו מתחדש מדי יום. התאים מתחדשים. אתה לא אותו אדם שהיית אתמול מבחינה פיזית - אז למה אתה חושב שאתה אותו אדם שהיית אתמול מבחינה רוחנית? למה שלא נתחדש ונהיה היום מה שנרצה להיות? הרי הקב"ה מקשיב לך כל פעם מחדש, רוצה בך ומאמין לך. הקב"ה רוצה שנדע להיות בני חורין ונתחיל כל יום מחדש. זו התשובה".