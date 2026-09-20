הרב יובל מיטלמן: התשובה באה להנעים את החיים

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-23 והאחרון, הרב יובל מיטלמן, רב בית הכנסת המרכזי "ישורון" בגדרה ור"מ במכון מאיר, מסביר שאפילו הרהור תשובה - משנה את כל התמונה.

"התשובה באה להנעים את החיים. יש אדם שמסתכל על העבר שלו ועל החטאים והוא גמור מזה. הוא לא מבין איך הוא יכול לצאת מהמצב הזה ולהחליט על חיים אחרים? הרב קוק אומר: כל הרהור תשובה או מחשבה שהאדם חושב איך הוא הופך להיות יותר טוב, גם אם הוא עדיין לא הצליח לשנות, עצם המחשבה שאדם רוצה להיות טוב יותר זה הדבר הכי יקר בחיים", מדגיש הרב מיטלמן.

הוא מוסיף "כי אדם יודע בעומק, שהשמחה היא אישור אלוקי למקום שבו הוא נמצא. התשובה שמחזירה אותי למי שאני - היא הדבר הכי שמח. היא גורמת לחיים להיות נעימים".