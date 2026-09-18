הרב יהודה בן חמו: התשובה - תרופה שתציל את העולם

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-21 מתייחס הרב יהודה בן חמו ראש בית 'אמונה' בישיבת לב לדעת בשדרות, לתשובה - כתרופה.

"אנחנו בדורות שהטכנולוגיה נמצאת בהתקדמות שיא. גדולי ישראל אומרים לנו שנשים לב שרוב הפיתוחים עוסקים בחיצוניות, אבל בפנימיות החיים, ברצונות, במידות, בהרגשות, בבין אדם לחברו, בקדושה, בטהרה, במשפחתיות, בזהות ובמשמעות - יש ירידה. יותר אנשים עצובים ונמצאים בחרדות. לדברי גדולי ישראל - התרופה שתציל את העולם היא התשובה. צריך לקבל רצון חדש, רצון ערכי, לראות את האנשים סביבנו", מדגיש הרב בן חמו.