בא להצית אופנוע - והצית את עצמו דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד חשוד בהצתת אופנוע באום אל-פחם, לאחר חקירה שניהלה המשטרה. במהלך האירוע הצית החשוד גם את עצמו.

האירוע התרחש ביוני האחרון, אז התקבל במשטרה דיווח על הצתת אופנוע בעיר. חוקרי התחנה הגיעו למקום, פתחו בחקירה ואספו ממצאים מהזירה.

במהלך החקירה הצליחו החוקרים לאתר את החשוד במעשה. לפי המשטרה, מהחקירה עלה כי הרקע להצתה הוא סכסוך בעקבות גירושין.

בתום פעולות החקירה הודיעה המשטרה כי גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד. כתב האישום נגדו הוגש באמצעות פרקליטות מחוז חיפה.

במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול נגד מקרי אלימות ואיומים במטרה לשמור על ביטחון הציבור. עוד נמסר כי המשטרה תפעל למיצוי הדין עם עבריינים.