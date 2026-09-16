לא הספיקה להגיע לחדר הלידה: קים ילדה את בתה בתוך האמבולנס בבילינסון

קים משולם לא תיארה לעצמה כשהתעוררה אתמול בבוקר כי בתוך שעות ספורות תלד את בתה באמבולנס בכניסה לבית החולים בילינסון.

במהלך נסיעה עם בעלה הבינו השניים כי היא נמצאת בלידה פעילה וכי עליה להגיע בדחיפות לבית החולים.

משולם פונתה באמבולנס לבילינסון, אך עם הגעתה התברר כי הלידה מתקדמת במהירות. מאיה סגלוביץ, אחראית חדר הלידה, הבינה כי אין די זמן להעביר אותה לחדר הלידה וכי יש ליילד אותה במקום.

שלוש מיילדות נכנסו לתוך האמבולנס והחלו לסייע למשולם בלידה. בתוך זמן קצר נולדה במקום תינוקת בריאה במשקל 3.56 קילוגרמים.

עבור בני המשפחה הפכה הנסיעה הדחופה לבית החולים לרגע משמח ובלתי צפוי עם פתיחת השנה החדשה. האם והתינוקת השלימו את הלידה בסיוע צוות המיילדות של בילינסון.