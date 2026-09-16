ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ קיבל בירושלים את "פרס הברית" השנתי של ארגון All Nations Convocation. הפרס הוענק במסגרת פסגת מנהיגי ממשל נוצרים, בהשתתפות חברי פרלמנט, נציגי ממשלות ומנהיגים מרחבי העולם.

ראשי הארגון נימקו את הבחירה ב"מנהיגותו המסורה ותמיכתו האיתנה בתושבים ובקהילות יהודה ושומרון", וציינו את מחויבותו לברית של אלוהי ישראל ולהגנה על יהודה ושומרון. גנץ קיבל את הפרס מטום הס, מייסד ונשיא הארגון, ולאחר מכן הציג בפני המשתתפים את חזונו לעתיד ארץ ישראל.

בנאומו התייחס גנץ למדיניות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כלפי ישראל ולהחלטות שקיבל בעבר: "הנשיא טראמפ העביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, כאשר כל מומחה על פני האדמה הבטיח שהשמיים ייפלו. השמיים לא נפלו. הוא הכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן, כאשר אמרו לו שזה בלתי אפשרי. המפות פשוט שורטטו מחדש".

גנץ קרא לטראמפ לנקוט צעד נוסף בנוגע ליהודה ושומרון, "אדוני הנשיא, העבודה לא הושלמה. במשך שנים פעלו ממשלות נגד לב ארץ התנ"ך. מעשה אחד של הכרה אמריקאית בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון יסגור שאלה שהעולם השאיר פתוחה במכוון במשך חמישים ותשע שנים".

בהמשך קרא שלא לדחות את המהלך, "לא אחרי הבחירות הבאות. לא אחרי הוועידה הבאה. לא אחרי שדור נוסף של הילדים שלנו ישלם את מחיר ההמתנה. הכר בריבונות ישראלית בלב הארץ, ותראה באיזו מהירות מדינות נוספות בעולם יכירו במציאות ויאמצו את המילים הברורות".

ראש מועצת בנימין התייחס גם לטענות בדבר עיתויו של מהלך כזה, "התזמון לעולם אינו נכון. הוא לא היה נכון ב-1967, הוא לא היה נכון ב-1993, והוא לעולם לא יהיה נכון, משום שמי שמתנגדים להכרה בריבונות תמיד ימצאו סיבה לומר שעדיין לא הגיע הזמן".

"פרס הברית" מוענק מדי שנה לדמות ישראלית, ובין מקבליו בעבר נמנים בני אלון, גלעד ארדן, יריב לוין, גדעון סער, דני דנון, עמיחי שיקלי, אלי כהן וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

גנץ הדגיש בטקס כי מבחינתו הפרס אינו אישי, "אני מקבל אותו בשם 85 אלף תושבי בנימין, בשם החיילים ששומרים עליהם ובשם דור שהחליט להפסיק להתנצל על כך שחזר הביתה".

הענקת הפרס מגיעה פחות משבוע לאחר שה"ג'רוזלם פוסט" בחר בגנץ לאחד מ-50 היהודים המשפיעים בעולם והציב אותו במקום ה-27 ברשימתו. לפי הנימוקים שנמסרו, הבחירה התייחסה להשפעתו על עתיד ההתיישבות והריבונות ביהודה ושומרון ולפעילות המדינית שהוא מוביל בארצות הברית.

במועצת בנימין מציגים את שתי ההכרות כחלק מפעילות בינלאומית שמובילים גנץ ודסק החו"ל של המועצה. במסגרת הפעילות מקיימת המועצה קשרים עם נבחרי ציבור, גורמי ממשל ומנהיגים בעולם, מארחת משלחות ופועלת ליצירת שותפויות מדיניות וכלכליות.

לדברי המועצה, הפעילות נועדה לקדם תמיכה בינלאומית בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, לחזק את ההתיישבות ולהתמודד עם ניסיונות חרם ודה-לגיטימציה.

במקביל מקדמת המועצה פעילות בתחומי התשתיות, הכבישים, החינוך, התרבות, פיתוח היישובים ואיכות חייהם של 85 אלף תושבי בנימין.