חנן בן ארי - השיבנו (לייב הינדיקים 360) Hanan Ben Ari

הזמר והיוצר חנן בן ארי פרסם היום (רביעי) תיעוד מביצוע לייב לשירו "השיבנו", מתוך מופע "הינדיקים 360°" שקיים לאחרונה. במהלך הביצוע משולבת הקלטה של הרב שלמה קרליבך ז"ל.

לצד פרסום הביצוע סיפר בן ארי על הדרך שעשה השיר בשנה האחרונה ועל כך שלהפתעתו הפך לניגון המושר בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"כל מה שקורה עם השיר הזה בשנה האחרונה מתחת לרדאר זה משוגע לגמרי", כתב בן ארי. "יהודים מכל רחבי העולם שרים ומתפללים אותו בכל מקום כאילו הוא ניגון עתיק בן מאות שנים!!"

בן ארי התייחס גם לבחירה שלו להלחין את הפסוק החותם את מגילת איכה, אף שלדבריו הוא ממעט להלחין פסוקים: "ואני שכמעט ולא מלחין פסוקים, שכל כך מאמין שאדם צריך לכתוב בכנות את עצמו ולא לצטט מילים של אחרים, מגלה שוב ושוב כמה אני לא מבין כלום, כמה אלוקים גאון וכמה השירים הרבה יותר גדולים וחכמים ממני".

"מתרגש לשחרר לכם את 'השיבנו' בגרסת לייב מתוך מופע ההינדיקים 360°", הוסיף. "ולאחל בהזדמנות הזאת שתהיה לכולנו חתימה טובה ושנה טובה מלאה ביצירה חדשה ובלב שמח. זה שלכם".

"השיבנו", המבוסס על הפסוק "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם", פורסם במקור על רקע שחרור חטופים מהשבי. עם יציאת השיר סיפר בן ארי כי לא תכנן לפרסם אותו באותה העת, אך הבשורות על שובם של החטופים הובילו אותו לשנות את תוכניותיו.

"כמה פעמים הניגון הזה התנגן בי בשנה האחרונה", כתב אז. "התפילה הזאת שנהיה אנחנו מחדש. כמה פעמים שרתי לעצמי את הפסוק הזה שסוגר את מגילת איכה, מגילת החורבן".

"חשבתי שהוא יסגור את האלבום שבדרך ולא תכננתי להוציא אותו ככה", הוסיף, "אבל עם הבשורות הטובות על החזרה הביתה של זיוי וגלי וכל האחים והאחיות שלנו בער לי בבטן להוציא אותו עכשיו. עם סימפול של ר' שלמה קרליבך אהוב ליבי. זו התפילה שלי".

בן ארי חתם אז: "החופש הוא מתנת גן עדן. מתרגש עם כל העם שלי. אנחנו מחכים לכם!! בוכים ומאושרים. עם ישראל חי".