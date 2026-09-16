"כן למדינה פלסטינית": פעילי שמאל קיצוני שיבשו את כנס מפלגת "ביחד"

פעילים מתנועת השמאל הקיצונית "עומדים ביחד" קיימו הערב (רביעי) מחאה במהלך כנס מפלגת "ביחד" בכפר המכבייה, כחלק מקמפיין התנועה הקורא לקידום הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

הפעילים נכנסו לאולם ופיזרו בו רמקולים. במהלך הכנס, בעת העלייה לבמה, הם הפעילו את הרמקולים והשמיעו את דבריו של נועם תיבון, מועמד מטעם מפלגת "ביחד", בנוגע לפתרון שתי המדינות.

"מי שאומר שהשלום יפגע בביטחון משקר ולי נמאס לשמוע את השקרים האלה מפוליטיקאים פחדנים", נשמע תיבון בהקלטה שהשמיעו הפעילים. במקביל חשפו הפעילים חולצות שעליהן נכתב "כן למדינה פלסטינית".

המחאה נערכה כחלק מקמפיין שמקדמת "עומדים ביחד" בשבועות האחרונים תחת הכותרת "ממשלת שלום תביא שינוי", שבמסגרתו קוראת התנועה לממשלה הבאה לחדש את המשא ומתן עם ההנהגה הפלסטינית ולקדם הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

אליה לוין, רכזת שטח בתנועת "עומדים ביחד", אמרה: "בנט ולפיד רצים על טיקט האלטרנטיבה לממשלת המוות. אבל מי שלא מקדם הסכם מדיני שבסופו תקופ מדינה פלסטינית, אינו מהווה אלטרנטיבה".

לדבריה, "אנחנו, צעירים במדינה, לא מחפשים מנהיגים שינהלו את מלחמות נצח בצורה ממלכתית יותר. אנחנו מחפשים מנהיגים שיעזור לקדם את ישראל אל עבר עתיד של בטחון ושלום.מדינה פלסטינית עצמאית תקום, השאלה היא כמה הוכלים למות בדרך. אנחנו נאבקות למען החיים של כל יושבי הארץ הזאת".