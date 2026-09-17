"נחדל" I מוטי שטיינמץ Nechdal I Motty Steinmetz I

הזמר מוטי שטיינמץ מציג לקראת יום כיפור את "נחדל", הפקה חדשה המשלבת שירה ועלילה שמתחילה במחנה המוות מיידנק ונמשכת על פני דורות וארצות.

במרכז הסיפור ניצבים אברום וזלמן, שהיו שכנים לדרגש במחנה. פרוסת לחם שנגזלה במיידנק נצרבה בזיכרונו של אברום, ולאחר שחרורו מהמחנה הוא הפך לאיש עסקים מצליח שהתאפיין בהקפדה שלא לגעת בכסף שאינו שלו.

העלילה מתפתחת לאורך השנים עד למפגש קדיש בבית הכנסת, שבו מתברר לשני גיבורי הסיפור מה אירע לשכנם לדרגש במחנה עשרות שנים קודם לכן.

המפגש מסתיים בחיבוק בין השניים ומוביל למסר העוסק בנקיות ובזוך לקראת יום כיפור. את הסיפור העלילתי כתב יונה ספיר, ואת השירה מבצע מוטי שטיינמץ.