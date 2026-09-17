עיתון ה"ניו יורק טיימס" התנצל והסיר משפט מכתבה שעסקה בסרט האנטי-ישראלי "NAZA", בעקבות ביקורת חריפה על כך שהטקסט רמז כי הישראלים אינם קורבנות של מתקפת 7 באוקטובר.

בכתבה, שפורסמה ביום שני, נכתב כי "הישראלים עדיין רואים את עצמם ברובם כקורבנות של 7 באוקטובר".

הביקורת על הניסוח הייתה חריפה במיוחד. תמר שטרנטל, מנהלת הסניף הישראלי של ארגון ביקורת התקשורת CAMERA, כתבה: "רגע, מה? זה שישראלים הם קורבנות הטבח ב-7 באוקטובר זו רק 'תפיסה' ישראלית ולא פשוט עובדה? אם הם לא הקורבנות, אז מה הם? המבצעים?".

במקביל, פרשן רשת CNN, סקוט ג'נינגס, מתח אף הוא ביקורת חריפה על הקטע, פרסם צילום מסך שלו ברשת החברתית X וציין: "אין מילים לתאר את התועבה הזו".

בעקבות המחאה נמחק, כאמור, הקטע המדובר. מערכת העיתון טענה כי מדובר ב"שגיאת עריכה" וכי הניסוח המקורי "רמז בטעות כי החוויה של הישראלים כקורבנות טרור היא עניין של תפיסה".

מקרה זה מצטרף לשורה של מחלוקות סביב סיקור המלחמה בעיתון, כאשר בתחילת השבוע פורסם מחקר אקדמי חדש של פרופ' עדיאל פינקר מבית הספר לניהול באוניברסיטת ייל, המצביע על הטיה עמוקה ושיטתית לרעת ישראל. במסגרת מחקרו ניתח החוקר 1,559 כתבות וידיעות שפורסמו בכלי התקשורת האמריקני מ-7 באוקטובר 2023 ועד 7 ביוני 2024, וממצאיו העלו כי בעוד העיתון התעלם כמעט כליל מהנפגעים הישראלים וממעשי האלימות הפלסטיניים לאחר פרוץ הקרבות, הוא הקפיד להתמקד בהבלטת הסבל בצד העזתי.

עימותים נוספים נרשמו בחודש מאי האחרון, אז פורסם ב"ניו יורק טיימס" טור דעה של העיתונאי ניקולס קריסטוף שעסק בטענות להתעללות באסירים פלסטינים, ובו האשים חיילי צה"ל וסוהרים ישראלים בהתעללות מינית שיטתית באסירים ואף טען לשימוש בכלבים לצורכי אונס.

בעקבות הפרסום ההוא, הודיעה ממשלת ישראל כי תגיש תביעה משפטית נגד העיתון.