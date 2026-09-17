דובר צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל במספר מוקדים ברחבי הארץ, ויימשך עד שעות הצהריים.

בהודעה נמסר כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנו-לוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. עוד נמסר כי התרגיל נועד לבחון את רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, להפעיל כוננויות ועתודות, ולתרגל תהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים - מהפיקודים והמחוזות המרחביים, דרך הזרועות והמערכים, ועד למטכ"ל.

במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. בצה"ל הדגישו כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2026.

ביום שישי האחרון ערך צה"ל תרגיל פתע במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגול ולהעלאת הכשירות המבצעית.

בצה"ל הבהירו כי התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והכשירות המבצעית של הכוחות ולתרגל תרחישי פתע שונים, כחלק מההיערכות המבצעית לקראת תקופת החגים.

עוד נמסר כי האימון מהווה המשך לשורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים במרחב. במסגרת זו תורגלו מגוון תרחישים מבצעיים, לרבות שדרוג ודיוק שיתופי הפעולה עם יתר כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה.