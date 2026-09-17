שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את החלטת קק"ל לפנות את נקודת ההתיישבות החקלאית בסמוך למג'דל כרום בעקבות הפגנות התושבים הערבים, וטען כי התקפלות מול אלימות עלולה להוביל לתוצאות דומות לאלו של התפיסה הביטחונית שקדמה לשבעה באוקטובר.

לדברי סמוטריץ': "אנחנו יודעים בדיוק מה קורה כשמתעלמים מהתפתחות של איומים אלימים מסוכנים. מפחדים להתעמת איתם, טומנים את הראש בחול כמו בת יענה ומנסים לקנות שקט מלאכותי בהווה".

השר השווה את פינוי החווה לתפיסה הביטחונית שהייתה קיימת ערב השבעה באוקטובר: "זו בדיוק תמצית הקונספציה שאפיינה את המדיניות של ישראל בעשורים האחרונים מול חמאס, מול חיזבאללה. זה מה שהתפוצץ לנו בפרצוף בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. זה בדיוק מה שקורה עכשיו גם בגליל".

סמוטריץ' המשיך: "כשרועה יהודי עולה עם העדר שלו בסמכות וברשות ליער קק"ל והערבים עושים בלאגן ומאיימים באלימות ומפנים את הרועה כי מפחדים להתעמת. זה בדיוק אותו דבר".

בהמשך התייחס השר לפשיעה בחברה הערבית וטען: "בקרב ערביי ישראל יש למעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים. יש שם זרמי עומק מסוכנים מאוד של לאומנות, אנטי ציונית ואנטישמיות, והניסיון לקנות שקט מלאכותי בהווה עלול להתפוצץ חלילה באוקטובר הבא בטנדרים עם נשקים הפעם בתוככי מדינת ישראל".

סמוטריץ' חתם בהתחייבות לפעול לשינוי המצב בגליל ובנגב: "אני מתכוון בעזרת השם לשים לזה סוף. אחרי עשרות שנים של הפקרות ושל כיבוש ערבי את הגליל אנחנו נשים סוף לאנרכיה, נחזיר את המשילות ונייהד את הגליל. עשיתי את זה בנחישות ובהצלחה ביהודה ושומרון ואני אעשה בדיוק את אותו הדבר גם בגליל ובנגב. זו התחייבות".