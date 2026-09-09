שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הערב (רביעי) במלים קשות את שר השיכון חיים כץ בשל כוונתו לזמן לשימוע לפני פיטורין את מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו.

"כל מי שמכיר ועבד אי פעם עם יהודה אליהו יודע שמדובר באיש מקצוע ישר שסרגל עקום לידו. אידיאולוג צרוף עם אפס אגו ואפס אינטרסים אישיים. מנהל בחסד עם רגישות אנושית שמעולם לא פגע בזבוב. אדם צנוע ונעים הליכות בעל עין טובה ודרך ארץ שקודמת לתורה. לא פגשתי אדם אחד שהצליח לריב איתו", כתב סמוטריץ'.

הוא הוסיף "על הפצת שקרים ושפיכת דמו של יהודה ברחובה של עיר, במסגרת סיאוב ושחיתות של מפקדי ארגזים, ועדי עובדים ועסקנים מושחתים, לא תהיה סליחה ולא תהיה מחילה. לא ביום הכיפורים ולא לאחר הבחירות".

מוקדם יותר פרסמה מפלגת הליכוד הבהרה לפיה איו כוונה לפטר את אליהו. "ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ"ל רמ"י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר", לשון הודעת המפלגה.

אלא שמיד לאחר פרסום ההודעה פרסם השר כץ הבהרה משלו בה ציין כי הוא איתן בדעתו לזמן יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורין. "אין שחר לטענות על הזמנתו לשימוע לפני פיטורין של יהודה אליהו וקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע. אלא מדובר בטענות קשות של חוסר ניהול חמור של רמ"י שהגיעו לשולחני שאיני יכול לקבל, שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות.

זאת לצד, חוסר שיתוף פעולה מצידו בנושא הרחבת והתאמת הזכויות והזכאויות של משרתי הקבע ומשפחותיהם. מכלול הדברים ייבחן במסגרת השימוע, שייערך בלב פתוח ובנפש חפצה ובהתאם לכללי המינהל התקין", הוסיף כץ.

לדבריו "ככל שלא נגיע לעמק השווה אפעל למנות ממלא מקום שיקדם את ההתיישבות היהודית בנגב והגליל, נושא לאומי שנמצא אצלי בראש סדר העדיפויות, הזדמנות להזכיר למי ששכח שהייתי ממובילי המרד נגד ההתנתקות, אך יחד עם זאת נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח".

אלא שגם במפלגתו של כץ זועמים על התנהלותו. שר התקשורת שלמה קרעי לפטר את השר כץ ממשרד השיכון. "אחרי שהייעוץ המשפטי ניסה למנוע את מינויו של יהודה אליהו למנכ"ל רמ"י, עכשיו חיים כץ משתף פעולה עם גיל לימון כדי לא להאריך את כהונתו כממלא מקום בעוד שלושה חודשים, ובכך לסלול את הדרך למינוי שנוח לדיפ-סטייט.

חיים כץ אמנם משוריין ברשימת הליכוד, אבל אף אחד לא שריין לו חמישה משרדים, ובוודאי לא את משרד השיכון. עדיף למדינת ישראל, לנגב ולגליל, משרד שיכון בלי שר, מאשר שר שיכון שמשלב ידיים עם גיל לימון והדיפ־סטייט נגד מדיניות המחנה הלאומי", דברי קרעי.